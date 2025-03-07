Экс-министр строительства Николай Плаксин останется под стражей до 19 мая

В четверг, 6 марта, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда, продлившего срок содержания под стражей бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Об этом сообщили в областном суде.
Напомним, министра строительства задержали 25 апреля 2024 г. в рамках дела о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Самого Захарина и нескольких его подчиненных сотрудники ФСБ "взяли" 11 мая 2022 года.
Позже вопросы к Плаксину возникли также из-за строительства станции метро "Театральная" в Самаре. Бывшему главе министерства грозит реальное лишение свободы. Следующее заседание назначили на 13 января.
Экс-министра отправили срок ареста неоднократно продлевали — всего до семи месяцев и четырех суток. Плаксин останется под стражей по 19 мая включительно.
Адвокат подал жалобу на последнее решение о продлении ареста, но 6 марта облсуд решил, что оснований для изменения меры пресечения нет.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы