Экс-министр строительства Николай Плаксин останется под стражей до 19 мая

В четверг, 6 марта, Самарский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление Октябрьского райсуда, продлившего срок содержания под стражей бывшему министру строительства Самарской области Николаю Плаксину. Об этом сообщили в областном суде.

Напомним, министра строительства задержали 25 апреля 2024 г. в рамках дела о превышении должностных полномочий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Интерес силовиков к Плаксину появился после возбуждения уголовного дела в отношении теперь уже бывшего главы Госинспекции стройнадзора Самарской области Владимира Захарина. Самого Захарина и нескольких его подчиненных сотрудники ФСБ "взяли" 11 мая 2022 года.

Позже вопросы к Плаксину возникли также из-за строительства станции метро "Театральная" в Самаре. Бывшему главе министерства грозит реальное лишение свободы. Следующее заседание назначили на 13 января.

Экс-министра отправили срок ареста неоднократно продлевали — всего до семи месяцев и четырех суток. Плаксин останется под стражей по 19 мая включительно.

Адвокат подал жалобу на последнее решение о продлении ареста, но 6 марта облсуд решил, что оснований для изменения меры пресечения нет.