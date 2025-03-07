С начала года около 200 ветеранов боевых действий прошли углубленную диспансеризацию

В консультативной поликлинике Самарской областной клинической больницы им. В. Д. Середавина проводится второй этап углубленной диспансеризации для ветеранов боевых действий, вернувшихся из зоны специальной военной операции. Первый этап диспансеризации проходит в поликлиниках по месту прикрепления.
Организована централизованная доставка ветеранов на транспорте лечебного учреждения по месту проживания. В поликлинике выдают персональный маршрутный лист, который содержит список всех обязательных исследований. В рамках второго этапа пациенты проходят осмотр у 10 врачей разных специальностей: терапевта, офтальмолога, кардиолога, невролога, медицинского психолога, уролога, хирурга, травматолога, лора и стоматолога.
По итогам обследования специалисты рекомендуют лечение и назначают необходимые дополнительные обследования, которые в большинстве случаев проводятся в тот же день для уточнения диагноза и выбора тактики лечения. При выявлении серьезной патологии пациента госпитализируют. Все результаты исследований и рекомендации пациенты получают на руки, а лечебные учреждения в электронном виде.
Особое внимание уделяется не только физическому, но и психологическому состоянию пациентов. Им рекомендуется медицинская и психологическая реабилитация. Специалисты консультируют по всем необходимым вопросам, которые помогают сориентироваться в дальнейших шагах по восстановлению здоровья.
Сергей Вакуров был мобилизован — один из тех, кто проходит диспансеризацию второй год. Получив ранение, он проходил лечение в госпиталях Москвы, Владивостока и Самары. В этом году Сергей вновь прошел обследования и проверил состояние здоровья. Врачи отмечают улучшение его общего состояния.
"Особенно ценно, что врачи сопровождают на всех этапах диспансеризации и предоставляют ответы на все волнующие вопросы. Для меня это имеет большое значение, поскольку медицинские осмотры помогают держать здоровье под контролем, вовремя замечать изменения и следить за динамикой восстановления", — рассказал Сергей.
За прошлый год диспансеризацию в поликлинике прошли более 400 ветеранов боевых действий: 12 пациентов были экстренно госпитализированы сразу после приема, 56 пациентов направлены на плановую госпитализацию.
В 2025 г. уже осмотрено 187 человек, среди которых 20 проходят углубленную диспансеризацию повторно. Многие пациенты уже адаптировались к мирной жизни и вернулись к работе.
Второй этап диспансеризации проводится в Самаре, Тольятти и Сызрани на базе трех медицинских организаций — Самарская областная клиническая больница им. В. Д. Середавина, Клиническая больница "РЖД-Медицина", Тольяттинская городская клиническая поликлиника № 3.
Последние комментарии
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сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас