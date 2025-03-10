В Тольятти выделили 1,2 млрд рублей на капремонт 16 дорог: список

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Администрация Тольятти опубликовала два лота на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на капремонт дорог в городе. Суммарная стоимость обоих лотов - 1,275 млрд рублей. Планируется, что победители торгов отремонтируют объекты в текущем году.