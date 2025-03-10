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Дорожное строительство Транспорт и связь

В Тольятти выделили 1,2 млрд рублей на капремонт 16 дорог: список

ТОЛЬЯТТИ. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Тольятти опубликовала два лота на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на капремонт дорог в городе. Суммарная стоимость обоих лотов - 1,275 млрд рублей. Планируется, что победители торгов отремонтируют объекты в текущем году.

Начальная цена первого лота - 522,5 млн рублей. Победитель торгов определится после 1 апреля. Срок исполнения контракта - до октября 2025 года.

За полмиллиарда рублей подрядчик должен капитально отремонтировать 10 объектов: 

  • ул. Кирова, от ул. Тимирязева до ул. Ломоносова (2,57 км);
  • ул. Телеграфная (0,86 км);
  • ул. Менделеева (0,932 км);
  • ул. Высоковольтная от ул. Бориса Коваленко до здания по ул.Высоковольтная улица, 1/44 (1,04 км);
  • бульвар Ленина от ул. Ленинградской до ул. Баныкина (0,55 км);
  • ул. Энергетиков от ул. Куйбышева до здания по ул. Макарова, 23 (0,82 км);
  • ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до КТР (ул. 40 лет Победы, ул. Льва Яшина) (1,89 км);
  • Приморский бульвар от пр-та Степана Разина до ул. Маршала Жукова (0,518 км);
  • Приморский бульвар от Московского проспекта до ул. Юбилейной (1,46 км);
  • ул. Громовой от Поволжского шоссе до поворота на Депо № 3 (дублер) (0,425 км).

Начальная цена второго лота - 752,6 млн рублей. Победителя торгов определят после 19 марта. Он должен отремонтировать 6 дорог:

  • ул. Ларина от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская (2,92 км);
  • ул. Заставная от ул. Дзержинского до Южное шоссе, северо-западнее объекта по адресу проспект Московский, 1 (1,355 км);
  • ул. Ворошилова от ул. Офицерская до ул. Свердлова (1,71 км);
  • ул. Дзержинского от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина (0,97 км);
  • ул. 40 лет Победы от с/о 93-95(с/о 92-94) до КТР (ул. Ворошилова-Ленинский проспект-ул. Маршала Жукова) (0,317 км); 
  • ул. Коммунистическая от ул. Есенина до ул. Ярославская (2,38 км).

В качестве источника финансирования капитального ремонта указаны бюджетные ассигнования дорожного фонда, средства городской казны и Самарско-Тольяттинская агломерация.

Гид потребителя

Последние комментарии

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Хорошая новость.

Inkling2016 Инклинг 20 ноября 2024 12:09 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:15 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 14:11 В Самаре построят две новые дороги и две транспортные развязки

Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.

Вячеслав Гусев 07 сентября 2024 04:33 Платную трассу "Обход Тольятти" предложили продлить до Сызрани и Ульяновска

90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.

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