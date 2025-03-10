В Тольятти выделили 1,2 млрд рублей на капремонт 16 дорог: список

Администрация Тольятти опубликовала два лота на госзакупках, связанных с поиском подрядчиков на капремонт дорог в городе. Суммарная стоимость обоих лотов - 1,275 млрд рублей. Планируется, что победители торгов отремонтируют объекты в текущем году.
Начальная цена первого лота - 522,5 млн рублей. Победитель торгов определится после 1 апреля. Срок исполнения контракта - до октября 2025 года.
За полмиллиарда рублей подрядчик должен капитально отремонтировать 10 объектов:
- ул. Кирова, от ул. Тимирязева до ул. Ломоносова (2,57 км);
- ул. Телеграфная (0,86 км);
- ул. Менделеева (0,932 км);
- ул. Высоковольтная от ул. Бориса Коваленко до здания по ул.Высоковольтная улица, 1/44 (1,04 км);
- бульвар Ленина от ул. Ленинградской до ул. Баныкина (0,55 км);
- ул. Энергетиков от ул. Куйбышева до здания по ул. Макарова, 23 (0,82 км);
- ул. 70 лет Октября от ул. Автостроителей до КТР (ул. 40 лет Победы, ул. Льва Яшина) (1,89 км);
- Приморский бульвар от пр-та Степана Разина до ул. Маршала Жукова (0,518 км);
- Приморский бульвар от Московского проспекта до ул. Юбилейной (1,46 км);
- ул. Громовой от Поволжского шоссе до поворота на Депо № 3 (дублер) (0,425 км).
Начальная цена второго лота - 752,6 млн рублей. Победителя торгов определят после 19 марта. Он должен отремонтировать 6 дорог:
- ул. Ларина от Автозаводского шоссе до ул. Новозаводская (2,92 км);
- ул. Заставная от ул. Дзержинского до Южное шоссе, северо-западнее объекта по адресу проспект Московский, 1 (1,355 км);
- ул. Ворошилова от ул. Офицерская до ул. Свердлова (1,71 км);
- ул. Дзержинского от ул. Ворошилова до пр-та Степана Разина (0,97 км);
- ул. 40 лет Победы от с/о 93-95(с/о 92-94) до КТР (ул. Ворошилова-Ленинский проспект-ул. Маршала Жукова) (0,317 км);
- ул. Коммунистическая от ул. Есенина до ул. Ярославская (2,38 км).
В качестве источника финансирования капитального ремонта указаны бюджетные ассигнования дорожного фонда, средства городской казны и Самарско-Тольяттинская агломерация.
Последние комментарии
Хорошая новость.
ЗАЧЕМ??? Тупик в новосадовую где кроме мегасити ничего нет. пробки станут ещё больше потому что разъезжаться придется на сразу четыре направления. Дублёр и так широкого московского шоссе?? Может лучше просто трамвайные рельсы отреставрировать и поднять ему скорость по всему городу?
Ну хорошо, подъехали вы по новой дороге с тремя полосами к Ново-Садовой у Оврага и? Там стоит пробка, как вы будете поворачивать в город? Или там можно будет повернуть только направо? Тогда зачем нам такая дорога?
Всё хорошо, но почему развязка только в виде тоннеля? И почему только у Московского шоссе? Вы что не видите, как работают тоннели на Кирова? Это что решение? Денег нет - ищите, это ваша работа! Но делать нужно чтобы проблему решить, а не бюджет освоить.
90 % за счет хотелок, 5% за счет Станотина, 4,5 Сызранцы остальное концессионеры.