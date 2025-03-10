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Образование Общество

В Самаре участники чемпионата "Профессионалы" представили свои реальные бизнес-проекты

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Региональный этап Всероссийского чемпионатного движения проходит в Самарской области вторую неделю.

Фото: sovainfo.ru

Завершились соревнования по 67 компетенциям. В том числе по направлениям, в которых студенты состязались в Самарском торгово-экономическом колледже (СТЭК): "Хлебопечение", "Предпринимательство" и "Торговое дело".

"Предпринимательство" и "Хлебопечение" для нас — давняя история, а вот компетенцию "Торговое дело" мы инициировали только в этом году. В каждой компетенции участвуют пять конкурсантов. У каждого из них есть эксперт. Он оценивает всех участников на площадке, чтобы обеспечить объективность", — говорит о чемпионате исполняющая обязанности директора СТЭК Людмила Панкратова.

Иметь статус самозанятого и развивать собственное дело — часть требований к участникам основной категории в компетенции "Предпринимательство".

"На нашей компетенции прошла защита бизнес-планов, которые ребята уже частично реализовали. Они представили результаты маркетинговых исследований и защитили финансовую модель своего продукта или услуги. В итоге цель — продать свою идею или готовый проект", — рассказала главный эксперт компетенции Алла Вершинина.

Участвовала в чемпионате и студентка 3-го курса СТЭКа Дарья Назарова. Девушке 18 лет, ее направление — "Торговое дело":

— Нужно было разработать стратегии для продвижения продуктов в интернете, а затем сосредоточиться на вопросах, связанных с торгово-технологическим процессом и подбором потенциальных клиентов.

Конкурсные испытания чемпионата проходят в новых лабораториях и мастерских колледжа. В прошлом году организация стала ядром одного из региональных кластеров по федеральному проекту "Профессионалитет". Создание кластера поддержали 8 работодателей, в числе которых и крупные федеральные ретейлеры. Обновление материально-технической базы улучшает подготовку кадров согласно требованиям работодателей и сокращает период адаптации молодых специалистов на рабочем месте.

А пока чемпионат продолжается. Новая неделя в регионе ознаменуется соревнованиями "Профессионалы" среди юниоров.

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