АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие в Самарской области

Самарское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) по ликвидации условного разлива нефти при наличии ледяного покрова на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН).

Тренировка прошла на подводных переходах МН двух диаметров — 1200 и 800 мм — через пруд вблизи поселка Домашкины Вершины в Волжском районе Самарской области. Согласно вводной на подводном переходе через пруд было зафиксировано аварийное снижение давления. Транспортировка нефти по "поврежденным" участкам была условно остановлена. Патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы определила место "разгерметизации" и подтвердила распространение "нефти" подо льдом.

Оперативно прибывшие аварийные бригады на двух рубежах провели анализ газовоздушной смеси, развернули пожарные посты, выполнили ледорезные работы и установили палатки. При помощи нефтесборщиков "нефтяные пятна" было оперативно собраны в емкости временного хранения.

Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Самарского РНУ в рамках экоаналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод).

В общей сложности в учениях было задействовано более 80 человек, использовалось 100 единиц транспортных средств и специальной техники, в том числе ледорезные установки, нефтесборщики, автокраны, теплогенераторы.

Наблюдатели — представители ГУ МЧС России по Самарской области, Ростехнадзора и Росприроднадзора — пришли к выводу, что результаты соответствуют требованиям, предусмотренным программой проведения учений, а сроки ликвидации последствий — установленным нормативам. Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов.

Учебно-тренировочные занятия являются ключевым звеном в системе обеспечения экологической и промышленной безопасности объектов нефтепроводного транспорта.