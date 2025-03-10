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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие в Самарской области

САМАРА. 10 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарское районное нефтепроводное управление (РНУ) АО "Транснефть - Приволга" провело комплексное учебно-тренировочное занятие (КУТЗ) по ликвидации условного разлива нефти при наличии ледяного покрова на подводных переходах магистральных нефтепроводов (МН).

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Тренировка прошла на подводных переходах МН двух диаметров — 1200 и 800 мм — через пруд вблизи поселка Домашкины Вершины в Волжском районе Самарской области. Согласно вводной на подводном переходе через пруд было зафиксировано аварийное снижение давления. Транспортировка нефти по "поврежденным" участкам была условно остановлена. Патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы определила место "разгерметизации" и подтвердила распространение "нефти" подо льдом.

Оперативно прибывшие аварийные бригады на двух рубежах провели анализ газовоздушной смеси, развернули пожарные посты, выполнили ледорезные работы и установили палатки. При помощи нефтесборщиков "нефтяные пятна" было оперативно собраны в емкости временного хранения.

Отсутствие загрязняющих веществ за заградительными рубежами подтвердила служба экологической безопасности и рационального природопользования Самарского РНУ в рамках экоаналитического контроля (выполнен отбор и анализ проб атмосферного воздуха, почвы, поверхностных вод).

В общей сложности в учениях было задействовано более 80 человек, использовалось 100 единиц транспортных средств и специальной техники, в том числе ледорезные установки, нефтесборщики, автокраны, теплогенераторы.

Наблюдатели — представители ГУ МЧС России по Самарской области, Ростехнадзора и Росприроднадзора — пришли к выводу, что результаты соответствуют требованиям, предусмотренным программой проведения учений, а сроки ликвидации последствий — установленным нормативам. Учения подтвердили требуемый уровень готовности персонала к реагированию на возможные нештатные ситуации, оснащенность подразделений современными средствами и оборудованием, позволяющими решать любые задачи по локализации и ликвидации разливов.

Учебно-тренировочные занятия являются ключевым звеном в системе обеспечения экологической и промышленной безопасности объектов нефтепроводного транспорта.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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