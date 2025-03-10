На Кировском рынке построят крытый павильон у входа в метро

МП "Самарский метрополитен им. Росовского" объявил конкурс на поиск подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по устройству наземного крытого павильона, а также проведет текущий ремонт и оснастит оборудованием лестничный сход № 1 вестибюля № 1 станции "Кировская" в Самаре. Объект расположен на территории Кировского вещевого рынка, рядом с жд-платформой "Пятилетка".

zakupki.gov.ru

На разработку документации выделяют 3,49 млн рублей. Победитель торгов определится после 20 марта, он должен подготовить документы до 30 сентября текущего года.

В документах к закупке отмечается, что цель разработки документации — привести в технически исправное состояние лестничный сход, а также обустроить павильон над существующим сходом, способный защитить от дождя и снега, "улучшить качество обслуживания пассажиров, снизить эксплуатационные затраты на текущее содержание".

В техзадании прописано, что подрядчик должен предоставить не менее трех вариантов эскизов павильона над сходом и архитектурного решения отделки.

"При разработке технических решений предусмотреть изготовление несущего каркаса павильона из быстровозводимых материалов, на фасаде павильона надписи — Самарский метрополитен станция "Кировская", — говорится в документации.