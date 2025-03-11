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Экономика и бизнес

Минобороны отстояло границы санатория "Волга" в Самаре

САМАРА. 11 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Промышленный районный суд 10 марта поставил точку в земельном споре Министерства обороны РФ и Ильдара Гакилова.

Фото: Минобороны РФ

Земельный участок сына экс-владельца АО Банк "Региональный коммерческий банк" Рината Гакилова — Ильдара Гакилова частично входил в границы санатория "Волга", принадлежащего военному ведомству. Минобороны требовало признать результаты межевания участка недействительными, а его границы — реестровой ошибкой. 

Площадь земли, выделенной на берегу Волги на 7-й просеке под санаторий, начала сокращаться около 20 лет назад. В результате незаконной приватизации "Волга" потеряла 12 гектаров. Из судебных материалов следует, что помощник начальника военного санатория "Волга" по материально-техническому обеспечению подполковник Артур Хуснудинов вступил в сговор с Виталием Бухманом, Александром Фроловым и Вадимом Сафроновым. Согласно приговору Промышленного районного суда 2006 г., все они получили реальные сроки и штрафы. Конечными покупателями земли СМИ называли топ-менеджеров компании RBE Андрея Шокина.

Тогда речь шла о 30 участках, которые до сих пор не сняты с кадастрового учета и не объединены в единую территорию из-за многочисленных пересечений, в том числе с участком Ильдара Гакилова. Он стал владельцем 7,5 тыс. кв. м в 2016 году. Эту площадь сформировали путем объединения более 10 земельных участков, приобретенных у других физлиц с 2012 по 2015 год.

Купленные наделы оказались в границах "Волги" за высоким забором, где действует пропускная система. По словам представителя Гакилова, многие землевладельцы были работниками санатория и имели доступ к своим территориям. В числе собственников фигурируют также полный тезка бывшего главного прокурора Самары Виктора Казберова.

Один из участков Гакилову продало региональное минимущества. Как пояснили в суде, сотрудники ведомства приняли решение не выходя на место, чтобы сверить фактическое местоположение территории с параметрами в документах. Присоединенный участок имел назначение "земля общего пользования": по нему проходила дорога.

  • В 1960 г. ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" МО РФ отведен земельный участок площадью 36,6 га, на котором размещена инфраструктура военного санатория "Волга".
  • В 1990 г. по распоряжению заместителя министра обороны СССР 6,4 га из землепользования санатория "Волга" был передан для организации садоводческого товарищества "Клен".
  • В мае 1992 г. врио заместитель Главкома ОВС СНГ разрешил изменение целевого назначения земельного участка площадью 0,6 га из землепользования санатория "Волга" для передачи СНТ "Клен".
  • В ноябре 1992 г. постановлением администрации Самары садоводческому товариществ "Клен" был передан земельный участок общей площадью 2,1 га (включая и участок площадью 0,6 га) из землепользования санатория "Волга".
  • В декабре 1992 г. Самарской КЭЧ ПРИВО выдано свидетельство о праве постоянного бессрочного пользования земельным участком площадью 28,1 га для санатория "Волга".
  • 2016 г. спорные 0,6 га и проданные минимущества 755 кв. м стали собственностью Ильдара Гакилова.

Ильдар Гакилов объединил купленные территории, обнес забором и построил два объекта капстроительства. Для этих целей требовалось демонтировать забор "Волги". Только Гакилову из прочих собственников участков руководство санатория разрешило снести две бетонные плиты ограждения.

Первую попытку оспорить вывод земель санатория предпринял военный прокурор Приволжско-Уральского военного округа в 2004 году. Он просил арбитражный суд признать незаконным постановление главы города Самары № 318 от 12 мая 2003 г. "Об утверждении  проектов границ земельных участков и предоставлении гражданам в собственность и в аренду для ведения садоводства земельных участков в Промышленном районе". 

По мнению прокурора, мэрия распорядилась федеральной собственностью — земельным участком площадью 0,6 га военного санатория "Волга", чем нарушила права Российской Федерации и Минобороны РФ. На этом же стоял и представитель Минобороны в суде Промышленного района в 2025 г.: муниципалитет не уполномочен распоряжаться федеральным имуществом. Тогда суд не углублялся в земельные вопросы, не исследовал границы участков и отказал в требованиях прокурора.

Такое положение сохранилось до 2021 г., пока санаторий не занялся формированием своего участка. Привлеченное ООО "Топограф" выявило частную землю в границах "Волги", и ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" Министерства обороны РФ обратилось в Промышленный районный суд за истребованием участка Ильдара Гакилова, но получило отказ.

В конце 2022 г. военное ведомство предприняло новую попытку решить земельный вопрос. В результате длительного судебного разбирательства Промышленный районный суд постановил исключить сведения о границах участка Гакилова из ЕГРН и признал недействительным межевание участка площадью 7,5 тыс. кв. м.

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