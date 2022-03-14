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Государство и Бизнес Экономическая политика

Минобороны пытается вернуть земли санатория "Волга", выведенные почти 20 лет назад

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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ФГБУ "Санаторно-курортный комплекс "Приволжский" Министерства обороны РФ судится с сыном экс-владельца АО Банк "Региональный коммерческий банк" Рината Гакилова из-за земли на территории санатория "Волга".

Фото: скриншот с yandex.ru/maps

По мнению ведомства, часть земельного участка под санаторием выбыла в пользу третьих лиц без каких-либо правовых оснований. Спорной территорией владеет Ильдар Гакилов.

История отъема участка берет начало с 2000-х годов, когда было незаконно приватизировано 12 га земли, принадлежащей военному санаторию. Для этой цели помощник начальника военного санатория "Волга" по материально-техническому обеспечению подполковник Артур Хуснудинов вступил в сговор с Виталием Бухманом, Александром Фроловым и Вадимом Сафроновым. Все они получили реальные сроки и штрафы. Конечными покупателями земли СМИ называли топ-менеджеров компании RBE Андрея Шокина.

Ильдар Гакилов стал владельцем 7,5 тыс. кв. м в 2016 году. Со слов его представителя, эту площадь сформировали путем объединения 12 земельных участков, приобретенных с 2012 по 2015 год. Причем один из участков Гакилову продало минимущества Самарской области, еще три - его отец Ринат Гакилов. Как следует из документов суда, почти все земли были сформированы на основании постановления администрации Самары "О предоставлении фактически занимаемых дачных участков садоводческому товариществу "Клен" при ХОЗО штаба ПУрВО на 7-й просеке" общей площадью 2,1 га и других документов.

В военной прокуратуре Самарского гарнизона усомнились в законности предоставления земель СНТ "Клен": "Полагают, что решение о выделении участков принималось неуполномоченными лицами". В Минобороны считают, что Гакилов незаконно зарегистрировал право собственности на землю и должен вернуть ее в федеральную собственность.

Промышленный районный суд отказал в иске, так как не уточнены границы территории санатория "Волга" и не проведено межевание. В то же время с участком Гакилова все понятно: есть зарегистрированные границы. Истец обжалует решение.

Сейчас спорная территория обнесена забором, на ней стоит трехэтажный коттедж площадью 156,5 кв. метра. Вскоре у этих объектов недвижимости может появиться новый хозяин. В рамках банкротства Ильдара Гакилова комплекс планируется выставить на торги за 25,4 млн рублей. Отметим, что кадастровая стоимость участка составляет 21,6 млн, дома - 7,3 млн рублей.

Гид потребителя

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Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

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