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Преступления Происшествия

Александр Бастрыкин удивился отмене уголовного дела из-за потасовки в самарском суде

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту потасовки в одном из самарских судов.

Напомним, в январе жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала "скорую помощь", а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью".

По данным СК РФ, напавшая женщина получила гражданство РФ в 2017 году.

Позже постановление о возбуждении уголовного дела отменили прокурор Самарского района и заместитель прокурора Самары. Теперь глава СК требует возбудить уголовное дело.

Ранее также под административную статью попал и сам Сергей Турусин. Его оштрафовали на 40 тыс. руб. за стрельбу в общественном месте. Также суд постановил конфисковать у него травмат. В связи с этим Александр Бастрыкин также ранее поручил доложить об установленных при расследовании обстоятельствах.

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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.

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Весёлая семейка🙂

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Чтобы эту мразь черти в аду драли

Brad Richardson 09 декабря 2024 11:13 Силовики задержали экс-главу ОРЧ СБ ГУ МВД России по Самарской области Евгения Мадова

Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

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