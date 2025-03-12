Александр Бастрыкин удивился отмене уголовного дела из-за потасовки в самарском суде

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту потасовки в одном из самарских судов.

Напомним, в январе жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала "скорую помощь", а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — депутату Кировского райсовета Самары Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Фигурантам конфликта, которых задержали по подозрению в нападении на депутата, предъявили обвинение по нескольким уголовным статьям: "Хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия", "Угроза убийством", "Умышленное повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений". Задержанных (по данным Михаила Матвеева нападавшими являются Руслан Ашуров и Ильхам Мияни) заключили под стражу.

В феврале стало известно, что после судебного заседания по делу о нападении на депутата родственница одного из обвиняемых набросилась на девушку, которую в момент конфликта защищал Турусин. Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, а на нападавшую возбудили уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Принуждение свидетеля к уклонению от дачи показаний, соединенное с причинением вреда здоровью".

По данным СК РФ, напавшая женщина получила гражданство РФ в 2017 году.

Позже постановление о возбуждении уголовного дела отменили прокурор Самарского района и заместитель прокурора Самары. Теперь глава СК требует возбудить уголовное дело.

Ранее также под административную статью попал и сам Сергей Турусин. Его оштрафовали на 40 тыс. руб. за стрельбу в общественном месте. Также суд постановил конфисковать у него травмат. В связи с этим Александр Бастрыкин также ранее поручил доложить об установленных при расследовании обстоятельствах.