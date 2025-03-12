АО "Транснефть - Приволга" завершило прокладку подводного участка перехода нефтепровода через р. Самару

АО "Транснефть - Приволга" в рамках реконструкции магистрального нефтепровода (МН) Муханово — Куйбышев выполнило протаскивание дюкера на подводном переходе через реку Самара в Кинельском районе Самарской области. Длина участка реконструируемого трубопровода, с учетом особенностей рельефа, составляет 536 м. Работы выполнялись с привлечением технического заказчика — ООО "Транснефть - ТСД".

Дюкер — участок нефтепровода, прокладываемый на пересечении с искусственным или естественным препятствием: под руслом реки или канала, по дну глубокого оврага, под автомобильной или железной дорогой. Он состоит из нескольких труб, которые предварительно свариваются в "плеть" и затем выполняется протаскивание в заранее подготовленную скважину или траншею.

Строительные работы велись с сентября 2024 года без остановки транспортировки нефти, которая осуществлялась в штатном режиме по основной нитке МН Муханово — Куйбышев. Цель — обеспечение безаварийной эксплуатации и экологической безопасности системы магистральных нефтепроводов АО "Транснефть - Приволга" и проведение натурных испытаний упрочняющего покрытия трубопроводов, прокладываемых методами бестраншейной прямолинейной прокладки.

При строительстве объекта впервые были использованы трубы с наружным многофункциональным защитным покрытием на основе композитной смеси с применением полимерных материалов и нано-компонентов, пластификаторов, цемента и инертных материалов в стальной оцинкованной оболочке. Для подводной части нефтепровода использовались стальные трубы диаметром 720 мм с толщиной стенки 10 мм. Помимо изоляционного заводского покрытия, дюкер защитили многослойным бетонированным покрытием толщиной в 30 мм с защитной оболочкой из оцинкованной стали спиральновитой конструкции. Применение нового покрытия позволило снизить риск нарушения целостности заводской полиэтиленовой изоляции дюкера при протаскивании его в скважине.

Для протяжки дюкера была пробурена скважина методом наклонно-направленного бурения, с поэтапным расширением диаметра скважины от 450 мм до 1050 мм. Длина скважины составила 415 метров. Укладка дюкера выполнена методом протаскивания в скважину с правого берега р. Самара на левый с привлечением шести единиц строительной и специальной техники. На этапе подготовки к протаскиванию выполнено предварительное внутритрубное диагностическое обследование дюкера.

Комплекс технических мероприятий реализуется с учетом всех требований природоохранного законодательства и неукоснительным соблюдением правил промышленной безопасности.

Ввод в эксплуатацию реконструированного участка, включающего подводный переход, планируется в 2025 году, после проведения гидравлических испытаний и диагностики нового участка подводного перехода.