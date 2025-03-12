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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в ярмарке кооперации в Самарской области

САМАРА. 12 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в ярмарке кооперации и сбыта, организованной для развития взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями региона. Мероприятие состоялось в Самарском центре "Мой бизнес" с участием генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрия Бузлаева и министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Предприятие представило выпускаемую продукцию, а также информацию о потребностях в услугах. Обсуждались перспективы долгосрочного партнерства с представителями бизнеса.

"В первую очередь, я хочу поблагодарить правительство Самарской области и Министерство промышленности и торговли региона за возможность проведения этой встречи. Мы специально подготовили всю информацию и попросили собрать здесь компании, которые работают в разных категориях, в том числе сварочно-монтажных, электромонтажных и общестроительных работ. Мы открыты и заинтересованы в сотрудничестве", — отметил Дмитрий Бузлаев.

В свою очередь, Денис Гурков высказал уверенность, что данная встреча станет отправной точкой для новых, взаимовыгодных проектов и поможет предприятиям Самарской области расширить рынки сбыта, получить стабильные заказы и внести свой вклад в развитие экономики региона.

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

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