АО "Транснефть - Приволга" приняло участие в ярмарке кооперации в Самарской области

Представители АО "Транснефть - Приволга" приняли участие в ярмарке кооперации и сбыта, организованной для развития взаимовыгодного сотрудничества между предприятиями региона. Мероприятие состоялось в Самарском центре "Мой бизнес" с участием генерального директора АО "Транснефть - Приволга" Дмитрия Бузлаева и министра промышленности и торговли Самарской области Дениса Гуркова.
Предприятие представило выпускаемую продукцию, а также информацию о потребностях в услугах. Обсуждались перспективы долгосрочного партнерства с представителями бизнеса.
"В первую очередь, я хочу поблагодарить правительство Самарской области и Министерство промышленности и торговли региона за возможность проведения этой встречи. Мы специально подготовили всю информацию и попросили собрать здесь компании, которые работают в разных категориях, в том числе сварочно-монтажных, электромонтажных и общестроительных работ. Мы открыты и заинтересованы в сотрудничестве", — отметил Дмитрий Бузлаев.
В свою очередь, Денис Гурков высказал уверенность, что данная встреча станет отправной точкой для новых, взаимовыгодных проектов и поможет предприятиям Самарской области расширить рынки сбыта, получить стабильные заказы и внести свой вклад в развитие экономики региона.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее