Команда Самарской области отправилась на Всероссийский "Кубок защитников Отечества"

С 12 по 18 марта в Ханты-Мансийске состоится первый всероссийский "Кубок защитников Отечества" по зимним видам спорта. Мероприятие организовано Государственным фондом "Защитники Отечества". при поддержке Министерства спорта РФ, Паралимпийского комитета России. В соревнованиях примут участие более 300 ветеранов специальной военной операции из 60 регионов страны.

Самарскую область на Кубке представит сборная команда по следж-хоккею, в состав которой вошли 10 игроков клуба "Лада-следж" и 5 хоккеистов команды "ЦСК ВВС-следж". Сегодня спортсмены отправились в Ханты-Мансийск, чтобы побороться за победу в одном из самых сложных зимних видов спорта.

Заместитель руководителя по общественным проектам фонда "Защитники Отечества" Елена Борискина отметила: "С самого начала нашей деятельности одним из важных направлений является социализация и интеграция ветеранов с ограниченными возможностями здоровья в мирную жизнь. Мы уделяем большое внимание спорту. Наши ребята уже участвовали в соревнованиях в Уфе, Туле, Хабаровске, Сочи, Сириусе и неизменно возвращались с призовыми местами. Сегодня мы провожаем нашу команду на всероссийские соревнования. Мы верим в наших героев и ждем их с победой!"

Фонд "Защитники Отечества" активно поддерживает развитие спорта среди ветеранов. Например, сани для следж-хоккея, производимые в Самарской области, включены в перечень технических средств реабилитации и предоставляются регионам на безвозмездной основе вместе с необходимой экипировкой.

"До СВО я спортом не занимался. Следж-хоккей стал для меня новым вызовом. Это один из самых сложных видов спорта, но мы привыкли к нагрузкам и сделаем все возможное, чтобы показать наилучший результат. Настрой у нас боевой", — поделился капитан сборной Самарской области по следж-хоккею Кирилл Пузырников.

"В детстве я играл в дворовый хоккей. Придя в самарский филиал фонда "Защитники Отечества" после ранения, мне предложили заняться следж-хоккеем. Я согласился и не жалею. Мы уверены в своих силах и настроены на победу", — рассказал участник команды Дмитрий (позывной "Край").

Сомат Тимиров, еще один представитель сборной, добавил: "О возможностях заниматься следж-хоккеем я сначала услышал в госпитале, а потом в фонде "Защитники Отечества", где мне передали коляску для занятий спортом. Мне очень нравится этот вид спорта. Да, бывают сложности, но мы работаем над ошибками и с каждым разом становимся лучше".

Надо отметить, что Сомат Тимиров, имея парную ампутацию (ампутация обеих ног), одним из первых получил от Госфонда автомобиль с ручным управлением, а также прошел комиссию по адаптации жилого помещения под нужды инвалидов.

"Я занимаюсь следж-хоккеем чуть больше года. Опыт катания на коньках помогает, но самое главное — найти баланс и много тренироваться. Мы готовы показать все, на что способны" — подчеркнул капитан команды "ЦСК ВВС" Дмитрий Худошин.

В рамках соревнований участники будут состязаться в пяти дисциплинах: следж-хоккей, лыжные гонки, биатлон, горнолыжный спорт и сноуборд. Для многих ветеранов это не только возможность проявить себя в спорте, но и важный шаг к адаптации в мирной жизни.

Напомним, Самарская область стала одним из первых регионов, где по инициативе фонда "Защитники Отечества", были созданы команды по следж-хоккею полностью из ветеранов СВО. Кураторами команд стали два профессиональных хоккейных клуба региона — тольяттинская "Лада" и самарский "ЦСК ВВС". Набор игроков в команды продолжается.

Правительство Самарской области также уделяет большое внимание развитию не только следж-хоккея, но и адаптивного спорта в целом. В 2024 г. в регионе создан Центр адаптивной физической культуры и адаптивного спорта, который координирует эту работу. В целях поддержки, в том числе адаптивного спорта по инициативе губернатора Вячеслава Федорищева разработана региональная программа "Мастер спорта". Она направлена на поддержку спортсменов, приобретение специализированной экипировки и инвентаря, улучшение спортивной инфраструктуры.

В социализации ветеранов помогает и программа "Школа героев", которая реализуется по инициативе главы региона. Она является продолжением президентской — "Время героев" — и призвана помочь бойцам и их семьям получить новые навыки для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также государственных компаниях. Сейчас продолжается заявочная кампания для участия во втором потоке программы переподготовки. Подать заявку можно на официальном сайте правительства Самарской области — samregion.ru и в филиале фонда "Защитники Отечества, регистрация продлится до 27 марта.