С 13 марта поменялось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту "Самара - Рождествено"

С 13 марта 2025 года меняется расписание движения судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту "Самара-Рождествено". В связи с продолжающейся подвижкой льда на реке Волга СВП работают только в светлое время суток. Об этом сообщает СРПП.

Начало движения — из Самары в 6:45, из Рождествено в 7:00. Окончание движения — из Самары в 18:45, из Рождествено в 19:00.

Заход на Проран в 10:00 и в 15:00.

"При ухудшении обстановки по пути следования СВП в результате заторошевания льдом, движение может быть приостановлено. Будьте внимательны при планировании поездки, следите за объявлением на официальном сайте ООО "СРПП", — отмечается в сообщении.



Напомним, движение СВП "Самара — Рождествено" было возобновлено накануне, 12 марта.