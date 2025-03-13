С 13 марта поменялось расписание движения судов на воздушной подушке по маршруту "Самара - Рождествено"

С 13 марта 2025 года меняется расписание движения судов на воздушной подушке (СВП) по маршруту "Самара-Рождествено". В связи с продолжающейся подвижкой льда на реке Волга СВП работают только в светлое время суток. Об этом сообщает СРПП.
Начало движения — из Самары в 6:45, из Рождествено в 7:00. Окончание движения — из Самары в 18:45, из Рождествено в 19:00.
Заход на Проран в 10:00 и в 15:00.
"При ухудшении обстановки по пути следования СВП в результате заторошевания льдом, движение может быть приостановлено. Будьте внимательны при планировании поездки, следите за объявлением на официальном сайте ООО "СРПП", — отмечается в сообщении.
Напомним, движение СВП "Самара — Рождествено" было возобновлено накануне, 12 марта.
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????