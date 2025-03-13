"Урегулирование за 5 минут": Сбер рассказал о новых продуктах страхового бизнеса

В июне СберСтрахование жизни начнёт урегулировать убытки за 5 минут. Об этом сообщил вице-президент Сбера, генеральный директор СберСтрахования жизни Игорь Кобзарь на пресс-конференции, посвящённой итогам работы страхового бизнеса Сбера в 2024 году.

Развитие и внедрение передовых технологий искусственного интеллекта, а также взаимодействие с государственными органами позволяют компаниям оптимизировать процессы с точки зрения упрощения клиентского пути и повышения его качества. Так AI-модель принятия решений позволила СберСтрахованию жизни существенно сокращать срок урегулирования убытков.

"Наша задача, как страховой компании, — быть рядом с человеком в трудную минуту. И в конце 2023 года мы поставили перед собой амбициозную цель — платить людям деньги по страховым случаям в максимально короткие сроки. В настоящий момент 9 из 10 случаев мы урегулируем в течение 5 дней. А с июня начнём делать это за 5 минут. К концу года 20% всех убытков будут урегулироваться в течение этого времени.

После того как человек заявит о наступлении страхового случая на сайте, наша AI-модель проверит документы, примет решение и произведёт выплату. И всё это в течение 5 минут. Особенность AI-модели — доступность 24/7, без праздников и выходных дней", — прокомментировал Игорь Кобзарь.

В декабре 2023 года компания сократила срок с 30 до 11 календарных дней. А уже в январе 2024 года — с 11 до 5 календарных дней. Кроме того, начиная с августа 2023 года клиенты компании могут сообщить о страховом случае прямо на сайте компании в разделе "Заявить о страховом случае". Онлайн-ассистент поможет подать заявление за считанные минуты.

В то же время другая "дочка" Сбера — СберСтрахование — активно работает и над сокращением времени выплат корпоративным клиентам. В частности, компания сократила время перечисления страховых выплат до 40 млн рублей бизнесу. Теперь они поступают на счёт клиента за 10 минут после принятия решения по страховому случаю, заявил генеральный директор компании Михаил Волков на пресс-конференции.

Долевое страхование жизни

СберСтрахование жизни в марте запустит первую в России программу долевого страхования жизни (ДСЖ) "Долевой капитал". Прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии на горизонте одного года составит 20,2% годовых. Об этом сообщил старший вице-президент, руководитель блока "Управление благосостоянием" Сбербанка Руслан Вестеровский.

1 января 2025 года в России вступил в силу закон, который позволяет страховым компаниям предлагать клиентам новый вид страхования — ДСЖ. В январе СберСтрахование жизни получила лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами.

"Долевой капитал" предполагает активно управляемую (инвестиционную) и страховую части. Это означает, что помимо страховой защиты человек получает доход от инвестиционной части, которая размещается в паевых инвестиционных фондах (ПИФ). При страховом событии владелец полиса или его выгодоприобретатель получает дополнительные деньги (страховую выплату) к тем, что находились в инвестиционной части на момент наступления страхового события. Если страховое событие не наступает, то по окончании договора выплачивается вся накопленная инвестиционная часть.

"Рынок очень долго ждал закон о ДСЖ, и наконец мы к нему пришли. Ещё два года назад Сбер отказался от классического инвестиционного страхования жизни и предложил стратегии на принципах ДСЖ. Клиенты быстро распробовали новый продукт, но из-за высокого порога входа в 1,5 миллиона рублей, который был установлен законодательно, такие программы не стали массовыми.

Теперь же, благодаря новому закону, уже в марте мы предложим людям продукт с минимальным порогом входа всего в 1000 рублей. "Долевой капитал" будет давать стабильную доходность при минимальном риске. Прогнозируемая доходность в нейтральном сценарии на горизонте 1 года составит 20,2% годовых.

Во втором квартале мы планируем запустить ещё один фонд на ОПИФ, а во втором полугодии — премиальный закрытый ПИФ. Уверен, что у нового продукта хорошие перспективы. Кроме того, с 1 января 2027 года на продукты страхования жизни распространится государственная система гарантирования АСВ, как на вклады", — рассказал Руслан Вестеровский.