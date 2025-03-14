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Школьники Самарской области вошли в число победителей игры "Что? Где? Когда?" на Интеллектуальной олимпиаде ПФО

ПЕРМЬ. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 14 марта, в Перми состоялось закрытие окружного этапа Х Интеллектуальной олимпиады Приволжского федерального округа среди школьников.

Более 180 самых эрудированных учащихся школ из всех регионов Приволжья, ставших лучшими по итогам муниципальных и региональных отборов, соревновались по пяти дисциплинам: "Решение изобретательских задач", "Робототехника", "Что? Где? Когда?" и "Управление и программирование беспилотных летательных аппаратов". Знания и навыки участников оценивали профессиональные профильные экспертные комиссии, в составе которых известные ученые, преподаватели ведущих вузов России.

Изобретательские задачи включали теоретическую и практическую часть по физике, химии и биологии. Участники "Робототехники" соревновались в конструировании и программировании роботов. В конкурсах "Управление и программирование беспилотными летательными аппаратами" ребятам необходимо было успешно выполнить полетное задание. Самой многочисленной по составу участников традиционно стала интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?". Игра состояла из четырех раундов, в каждом из которых более 80 юных знатоков должны были ответить на 10 вопросов.

Также команды приняли участие в игре-викторине "Героические страницы Отечественной истории". Кроме соревновательной программы для ребят были организованы экскурсии и посещение Кунгурской ледяной пещеры.

От имени полномочного представителя президента РФ в ПФО Игоря Комарова участников олимпиады поздравил заместитель полпреда Олег Машковцев: "Х Интеллектуальная олимпиада была яркой и насыщенной мероприятиями. Позади испытания, в которых каждый участник проверил свои силы и приобрел опыт. Уверен, что для каждого это замечательное мероприятие принесло радость от общения с единомышленниками, новые открытия, захватывающие моменты, приятные знакомства и увлекательные события. Именно такие талантливые и целеустремленные ребята — будущее нашей страны".

Олег Машковцев поблагодарил правительство Пермского края, всех организаторов и волонтеров за подготовку и проведение мероприятия.

По итогам Интеллектуальной олимпиады ПФО среди школьников определены победители. Ребята из Самарской области заняли третье место в интеллектуальной игре "Что? Где? Когда?"

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