За год более 500 жителей Самарской области открыли свое дело при содействии службы занятости

Служба занятости региона помогает безработным гражданам начать свое дело. За последний год свой бизнес открыли свыше 500 жителей региона.

Жительница Чапаевска Арина Попова организовала фитнес-клуб "Леди Фит" благодаря финансовой поддержке, полученной через центр занятости населения.

Арина с 11 лет занималась легкой атлетикой. Тогда она и влюбилась в спорт. Еще будучи студенткой, начала мечтать о собственном спортивном клубе, но тогда для молодой девушки это казалось несбыточным. После окончания факультета физической культуры и спорта Самарского государственного университета Арина пошла работать учителем физкультуры в среднюю школу. Затем в детский сад — инструктором по физической культуре, вела занятия в бассейне с детьми. Но мечту об открытии фитнес-клуба не оставила. В конце 2023 г. от знакомых узнала, что в центре занятости населения есть возможность получить финансовую поддержку на открытие собственного дела.

"В центре занятости за мной закрепили специалиста Ольгу Маркелову, которая рассказала о мерах поддержки, помогла составить бизнес-план. Мне было сложно рассчитать амортизацию спортивного оборудования. Ольга мне и в этом помогла. Мне даже казалось, что она больше меня переживает за мое начинание. В марте я успешно защитила свой бизнес-проект. На полученные средства приобрела спортивное оборудование для тренировок", — рассказала Арина.

Чтобы получить финансирование, необходимо защитить свой бизнес-план перед экспертной комиссией в службе занятости населения.

"Арина Попова обратилась к нам в центр в феврале 2024 года. В марте она уже защитила свой бизнес-проект и получила единовременно 100 тысяч рублей. Комиссия, на которой граждане защищают свои проекты, межведомственная. Есть критерии отбора, которыми руководствуются члены комиссии при оценке проектов, — это востребованность на рынке конечного продукта деятельности, планируемая рентабельность, наличие у потенциального предпринимателя образования и опыта работы по соответствующему виду деятельности", — прокомментировал руководитель Территориального центра занятости населения Чапаевска Павел Кургаев.

Сегодня в группе Арины Поповой занимается более 30 человек. Занятия проходят шесть раз в неделю. Есть абонементы на четыре, шесть и восемь тренировок. Свой спортклуб продвигает через социальные сети, а еще хорошо работает "сарафанное радио".

"Мы с Ариной знакомы давно, еще когда она работала инструктором по физкультуре в детском садике, куда ходил мой ребенок. Подружились. Потом Арина открыла фитнес-клуб. Сразу к ней записалась на тренировки и еще подружек позвала. Арина не только профессиональный тренер, но и светлый замечательный человек", — рассказала клиентка фитнес-клуба Юлия Куратина.

В планах Арины приобрести собственное помещение для своего спортивного клуба, привлечь к работе дополнительных тренеров и организовать детский клуб, чтобы клиентки, у которых маленькие дети, могли брать их с собой.

Подробнее узнать о возможности открыть свое дело с помощью службы занятости можно в контакт-центре по телефону 8 800 302 15 44.