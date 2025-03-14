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Общество

Самарских авторов и исполнителей приглашают принять участие во Всероссийской патриотической акции "Песни нашего полка"

САМАРА. 14 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С января по май 2025 г. при поддержке Президентского фонда культурных инициатив проходит IV Всероссийская патриотическая акция "Песни нашего полка", посвященная 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Акция включает в себя песенный конкурс и Большой праздничный концерт "Песни Победы", телеверсия которого выйдет 9 мая на канале "Россия 1".

Цель конкурса — создание и продвижение новых патриотических песен и стихов. К участию приглашаются все желающие: авторы, авторы-исполнители, поэты, самодеятельные и профессиональные творческие коллективы, солисты. Главное условие: произведение должно быть на русском языке.

Конкурсная программа делится на два этапа — заочный и очный (мероприятия очного этапа пройдут в Москве). Номинации:

— "Одна на всех" — песни о Великой Отечественной войне;

— "Не забывайте наши имена" — песни на тему "Бессмертного полка";

— "Непобедима, широка, горда!" — песни о родине и малой родине;

— "Песни всегда посвящал я Отчизне" — стихи о родине и о Великой Отечественной войне.

Финалисты будут определены экспертным жюри, куда войдут деятели искусств, артисты театра и кино, музыкальные исполнители. Приз зрительских симпатий определится по итогам голосования в группе "ВКонтакте".

3 мая в Музее Победы состоится концерт финалистов и церемония награждения победителей конкурса.

4 мая в концертном зале "Москва" состоится Большой праздничный концерт "Песни Победы" с участием звезды российской эстрады и кино. На концерте также прозвучит песня, получившая Гран-при конкурса.

Конкурс "Песни нашего полка" — это уникальная возможность для авторов и исполнителей проявить талант и внести свой вклад в великий праздник. Заявки принимаются до 1 апреля 2025 г. включительно.

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Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой

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