В Сызрани 14 марта был побит температурный рекорд 23-летней давности

В пятницу, 14 марта, сразу в трех населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В Сызрани последний раз настолько теплая погода 14 марта была зафиксирована в 2002 году. Тогда столбик термометра поднялся до 11,1 градуса. В 2025 г. отклонение составило 2,3 градуса, а воздух прогрелся до +13,4.

В Тольятти и Ново-девичьем перекрыты рекорды пятилетней давности. В Автограде 14 числа 2025 г. воздух прогрелся до +12,2 градусов (против 9,1 градуса в 2020 г.), в Ново-девичьем — до 11,1 (против 8,5 градусов в 2020 г.).