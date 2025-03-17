В Сызрани задержали "сладкоежку", похитившего 93 плитки шоколада и несколько банок кофе

В полицию Сызрани обратились сотрудники сетевого магазина на ул. Московской. Они рассказали, что при инвентаризации нашли недостачу: пропали 93 плитки шоколада и 8 банок кофе. Общий ущерб был оценен в 17 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Полиция по камерам вычислила воришку: оказалось, тот несколько дней подряд заходил в магазин, брал с полок шоколад и кофе и выходил из магазина, игнорируя кассовую зону. Злоумышленника удалось задержать сотрудникам ППС.
Его доставили в полицию. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Шигонского района. Он вину признал и рассказал, что продавал похищенное прохожим, а деньги тратил на себя.
Возбуждено четыре уголовных дела по статье "Кража".
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы