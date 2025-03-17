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Преступления Происшествия

В Сызрани задержали "сладкоежку", похитившего 93 плитки шоколада и несколько банок кофе

СЫЗРАНЬ. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Сызрани обратились сотрудники сетевого магазина на ул. Московской. Они рассказали, что при инвентаризации нашли недостачу: пропали 93 плитки шоколада и 8 банок кофе. Общий ущерб был оценен в 17 тыс. рублей, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Полиция по камерам вычислила воришку: оказалось, тот несколько дней подряд заходил в магазин, брал с полок шоколад и кофе и выходил из магазина, игнорируя кассовую зону. Злоумышленника удалось задержать сотрудникам ППС.

Его доставили в полицию. Подозреваемым оказался ранее неоднократно судимый 35-летний житель Шигонского района. Он вину признал и рассказал, что продавал похищенное прохожим, а деньги тратил на себя.

Возбуждено четыре уголовных дела по статье "Кража".

Гид потребителя

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Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.

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