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Экономика и бизнес

Производить больше спортивного инвентаря для массового спорта самарскому предприятию помогают принципы бережливого производства

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Комплектами инвентаря для легкой атлетики, произведенными компанией ФСИ "Аналитика" (Самарская область, Волжский район) уже оснащены 16 спортивных объектов от Владивостока до Брянска. Увеличить выработку и улучшить производственные процессы предприятию поможет федеральный проект "Производительность труда". В настоящий момент завершен первый этап внедрения методов бережливого производства.

Фото: пресс-службы минпромторга Самарской области

В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.

На обеспечение стабильного ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики направлен федеральный проект "Производительность труда", который с 2025 года стал частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

В Самарской области оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Цель изменений — не только оптимизация процессов внутри предприятия, но и повышение доступности продукции для потребителей.

Главная цель участия ФСИ "Аналитика" в нацпроекте — производить больше спортивного инвентаря, которое уже востребовано учебными и оздоровительными учреждениями в Самарской области и за ее пределами. Пилотный проект по внедрению методов бережливого производства позволяет выявлять узкие места в производственном цикле, оптимизировать логистику, повышать эффективность использования оборудования и снижать потери.

"В условиях растущей конкуренции на рынке спортивного инвентаря, оптимизация производственных процессов является ключевым фактором успеха. Рассчитываем, что проект позволит нам не только улучшить текущие показатели, но и создать основу для дальнейшего развития", — считает генеральный директор ФСИ "Аналитика" Александр Щелоков.

Отметим также, что по инициативе компании подготовлен и реализован проект "Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!". Проект направлен на вовлечение в занятия следж-хоккеем ветеранов СВО, получивших травмы опорно-двигательного аппарата.

Недавно ФСИ "Аналитика" безвозмездно передала команде ветеранов СВО "ЦСК ВВС-следж" необходимый инвентарь, в том числе и сани для следж-хоккея собственного производства. Теперь самарское предприятие само производит сани, которые ранее поступали только из-за границы.

"Команда "ЦСК ВВС-следж" благодарит самарское предприятие "Аналитика" за подарок — новые спортивные сани "Мастер", — говорят представители команды. — Мы начали заниматься следж-хоккеем на ваших санях, а теперь продолжаем расти. В марте состоится кубок Защитников Отечества в Ханты-Мансийске. Постараемся на новых санях побороться за награды. Мы рады, что у нас есть такие друзья!".

В настоящее время рабочая группа ФСИ "Аналитика" прошла программу обучения основам бережливого производства и приступила к диагностике производственных процессов. Это поможет и дальше внедрять методики бережливого производства на производственных участках.

"Поддержка предприятий, внедряющих современные цифровые технологии для повышения эффективности производства, является приоритетным направлением государственной политики, — отмечает глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. — Использование инструментов бережливого производства — это важный шаг на пути к повышению конкурентоспособности российской промышленности спортивного инвентаря".

Напомним, что в настоящее время в Самарской области 193 предприятия внедряют инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Все желающие участвовать в федеральном проекте могут оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.

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