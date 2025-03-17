Производить больше спортивного инвентаря для массового спорта самарскому предприятию помогают принципы бережливого производства

Комплектами инвентаря для легкой атлетики, произведенными компанией ФСИ "Аналитика" (Самарская область, Волжский район) уже оснащены 16 спортивных объектов от Владивостока до Брянска. Увеличить выработку и улучшить производственные процессы предприятию поможет федеральный проект "Производительность труда". В настоящий момент завершен первый этап внедрения методов бережливого производства.
В феврале 2025 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев принял участие в совещании по повышению производительности труда, которое провёл министр экономического развития России Максим Решетников. По итогам совещания глава региона дал ряд поручений, в том числе обеспечить участие в нацпроекте большего количества промышленных предприятий области и сделать доступными для региональных компаний наработанные методики. Вячеслав Федорищев подчеркнул, что повышение производительности труда — приоритет для региона.
На обеспечение стабильного ежегодного прироста производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевых отраслей экономики направлен федеральный проект "Производительность труда", который с 2025 года стал частью национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
В Самарской области оператором федерального проекта выступает Региональный центр компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК). Цель изменений — не только оптимизация процессов внутри предприятия, но и повышение доступности продукции для потребителей.
Главная цель участия ФСИ "Аналитика" в нацпроекте — производить больше спортивного инвентаря, которое уже востребовано учебными и оздоровительными учреждениями в Самарской области и за ее пределами. Пилотный проект по внедрению методов бережливого производства позволяет выявлять узкие места в производственном цикле, оптимизировать логистику, повышать эффективность использования оборудования и снижать потери.
"В условиях растущей конкуренции на рынке спортивного инвентаря, оптимизация производственных процессов является ключевым фактором успеха. Рассчитываем, что проект позволит нам не только улучшить текущие показатели, но и создать основу для дальнейшего развития", — считает генеральный директор ФСИ "Аналитика" Александр Щелоков.
Отметим также, что по инициативе компании подготовлен и реализован проект "Следж-хоккей. Спорт для тех, кто не сдается!". Проект направлен на вовлечение в занятия следж-хоккеем ветеранов СВО, получивших травмы опорно-двигательного аппарата.
Недавно ФСИ "Аналитика" безвозмездно передала команде ветеранов СВО "ЦСК ВВС-следж" необходимый инвентарь, в том числе и сани для следж-хоккея собственного производства. Теперь самарское предприятие само производит сани, которые ранее поступали только из-за границы.
"Команда "ЦСК ВВС-следж" благодарит самарское предприятие "Аналитика" за подарок — новые спортивные сани "Мастер", — говорят представители команды. — Мы начали заниматься следж-хоккеем на ваших санях, а теперь продолжаем расти. В марте состоится кубок Защитников Отечества в Ханты-Мансийске. Постараемся на новых санях побороться за награды. Мы рады, что у нас есть такие друзья!".
В настоящее время рабочая группа ФСИ "Аналитика" прошла программу обучения основам бережливого производства и приступила к диагностике производственных процессов. Это поможет и дальше внедрять методики бережливого производства на производственных участках.
"Поддержка предприятий, внедряющих современные цифровые технологии для повышения эффективности производства, является приоритетным направлением государственной политики, — отмечает глава Минпромторга Самарской области Денис Гурков. — Использование инструментов бережливого производства — это важный шаг на пути к повышению конкурентоспособности российской промышленности спортивного инвентаря".
Напомним, что в настоящее время в Самарской области 193 предприятия внедряют инструменты бережливого производства в рамках федерального проекта "Производительность труда" национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика". Все желающие участвовать в федеральном проекте могут оставить заявку на ИТ-платформе производительность.рф.
Последние комментарии
Зачем слушать этих непонятных противников. Они явно не понимают, что городу и региону даст такое строительство. В других регионах днём с огнём ищут таких застройщиков и девелоперов. А у нас сам пришёл.
Главная стройка города. Здесь не должно быть никаких проволочек.
Ура! Пусть ещё не окончательная, но уже победа! Очень надеюсь, что жителям удастся отстоять свое право на комфортную жизнь, и этот беспрелел с точечной застройкой прекратится! Местным жителям крайне необходимы соц. объекты, а не новые высотки!
Да, мы много лет бьёмся за разумное строительство! И с кем - с нашими чиновниками, которые упорно не хотят видеть, что школа переполнена, садик один, поликлиника переполнена, дороги и дворы забиты машинами. Не хотят или проплачены?
Да в суд надо подавать уже. За несоблюдение процедуры в первый раз и финансовые потери возместить за одно!