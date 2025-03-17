В Кинель-Черкасском районе из-за паводка подтоплен мост

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В Кинель-Черкасском районе в результате подъема уровня воды в реке Малый Кинель произошло подтопление низководного моста в районе населенного пункта Полудни, сообщает пресс-служба МЧС по Самарской области.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России