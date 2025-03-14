Паводок угрожает 10 районам Самарской области

Весной 2025 г. возможно подтопление территорий Самарской области из-за разлива пяти рек: Большой Черемшан, Сок, Кондурча, Самара и Большой Кинель. Такие данные приводит региональное МЧС со ссылкой на Приволжское УГМС.

Риск паводка прогнозируется в Кинеле и в Богатовском, Борском, Елховском, Кинельском, Камышлинском, Кинель-Черкасском, Кошкинском, Красноярском, Похвистневском и Сергиевском районах. В период активного таяния снега вода может затопить низменные участки.

В настоящее время в регионе подтопленных территорий нет. Паводковая обстановка находится на контроле Главного управления МЧС России по Самарской области.