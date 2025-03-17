"Дилижанс" примет участие в фестивале национальных театров "Байкальский талисман"

Театр "Дилижанс" примет участие в III Международном фестивале национальных театров "Байкальский талисман", который состоится с 1 по 10 июня в Иркутске.
Экспертный совет, в состав которого вошли признанные мастера театра, режиссеры, театральные критики, литераторы, высоко оценили спектакль Екатерины Зубаревой "После сказки" по повести Чингиза Айтматова "Белый пароход" и включили его в программу фестиваля.
III Международный фестиваль национальных театров "Байкальский талисман" — уникальное культурное мероприятие, объединяющее коллективы национальных театров России и зарубежья. Особенностью является то, что в нем участвуют спектакли, созданные на основе национальной литературы, эпоса и фольклора. Фестиваль Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.