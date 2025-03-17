"Дилижанс" примет участие в фестивале национальных театров "Байкальский талисман"

Театр "Дилижанс" примет участие в III Международном фестивале национальных театров "Байкальский талисман", который состоится с 1 по 10 июня в Иркутске.

Экспертный совет, в состав которого вошли признанные мастера театра, режиссеры, театральные критики, литераторы, высоко оценили спектакль Екатерины Зубаревой "После сказки" по повести Чингиза Айтматова "Белый пароход" и включили его в программу фестиваля.

III Международный фестиваль национальных театров "Байкальский талисман" — уникальное культурное мероприятие, объединяющее коллективы национальных театров России и зарубежья. Особенностью является то, что в нем участвуют спектакли, созданные на основе национальной литературы, эпоса и фольклора. Фестиваль Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.