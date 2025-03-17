16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Дилижанс" примет участие в фестивале национальных театров "Байкальский талисман" В Самаре пройдет первый Международный фестиваль "Наследие. Опера. Балет" В Самаре покажут балет "Времена года" в постановке четырех балетмейстеров Три самарских спектакля вошли в Золотой фонд театральных постановок России В самарском театре оперы и балета покажут "Сказки Гофмана"

Театр Культура

"Дилижанс" примет участие в фестивале национальных театров "Байкальский талисман"

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Театр "Дилижанс" примет участие в III Международном фестивале национальных театров "Байкальский талисман", который состоится с 1 по 10 июня в Иркутске.

Экспертный совет, в состав которого вошли признанные мастера театра, режиссеры, театральные критики, литераторы, высоко оценили спектакль Екатерины Зубаревой "После сказки" по повести Чингиза Айтматова "Белый пароход" и включили его в программу фестиваля.

III Международный фестиваль национальных театров "Байкальский талисман" — уникальное культурное мероприятие, объединяющее коллективы национальных театров России и зарубежья. Особенностью является то, что в нем участвуют спектакли, созданные на основе национальной литературы, эпоса и фольклора. Фестиваль Иркутского ТЮЗа им. А. Вампилова. Проект поддержан Президентским фондом культурных инициатив.

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:35 Самарский драмтеатр в ноябре вновь откроет экспериментальную сцену

Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!

Дмитрий Лакоценин 28 сентября 2022 12:32 У депутатов и Счетной палаты возникли вопросы к театру "СамАрт"

Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?

Михаил Лалаян 31 июля 2021 11:04 Сергей Филиппов: "Самоокупаемость никогда не была самоцелью театра"

Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.

Dinara Uradulova 22 мая 2021 21:27 Самарский оперный певец Валерий Макаров - о работе в Большом театре

Какой же он красавец!

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Фото на сайте

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

В Самаре состоялась премьера балета "Раймонда"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Художник по костюмам Татьяна Ногинова рассказала о спектакле "Дон Кихот Ламанчский"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Состоялась премьера спектакля "Театр как грань города"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6