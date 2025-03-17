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Самый масштабный на Урале турнир "Что? Где? Когда?" прошел при поддержке НОВИКОМа

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех) завершился XVI Кубок по игре "Что? Где? Когда?". Турнир стал самым масштабным за всю историю проведения мероприятия на Урале по количеству команд и географии участников. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие более 100 команд и свыше 600 знатоков со всей России. Турнир состоялся при поддержке дочернего банка Госкорпорации Ростех НОВИКОМа.

Фото: предоставлено Новикомбанком

В течение трех дней команды знатоков отвечали на самые интересные и разнообразные вопросы, а также проверяли свои знания и логику в конкурсах на темы музыки, кино и др.

Итоги подводились по нескольким номинациям. Победу в основном турнире одержала сборная команда "ForУм" из Тюмени, побеждающая уже второй год подряд. Среди предприятий Концерна "Уралвагонзавод" первой стала команда Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения — бессменный лидер интеллектуальных игр с 2009 года. В соревновании команд цехов и отделов Уралвагонзавода победу одержала команда проектного офиса УВЗ. В зачете Российского профсоюза работников промышленности кубок завоевала команда Серовского механического завода. Лидером cреди команд вузов стали студенты Нижнетагильского технологического института (ф) УрФУ. Таким образом они получили право на участие в студенческом Чемпионате России.

"Уралвагонзавод — один из многолетних партнеров банка, и мы рады возможности совместно реализовывать не только производственные, но и социально ориентированные проекты. Интеллектуальные соревнования — это отличная возможность расширить кругозор, эрудицию и, конечно же, проявить командный дух и настрой на победу. От лица НОВИКОМа поздравляю все команды, принявшие участие в турнире, и желаю им, никогда не сдавайтесь. Упорство в достижении цели всегда приносит свои плоды", — сказал управляющий офисом НОВИКОМа в Нижнем Тагиле Дмитрий Швецов.

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