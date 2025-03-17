Самый масштабный на Урале турнир "Что? Где? Когда?" прошел при поддержке НОВИКОМа

На Уралвагонзаводе (в составе Концерна УВЗ Госкорпорации Ростех) завершился XVI Кубок по игре "Что? Где? Когда?". Турнир стал самым масштабным за всю историю проведения мероприятия на Урале по количеству команд и географии участников. В интеллектуальных соревнованиях приняли участие более 100 команд и свыше 600 знатоков со всей России. Турнир состоялся при поддержке дочернего банка Госкорпорации Ростех НОВИКОМа.

В течение трех дней команды знатоков отвечали на самые интересные и разнообразные вопросы, а также проверяли свои знания и логику в конкурсах на темы музыки, кино и др.

Итоги подводились по нескольким номинациям. Победу в основном турнире одержала сборная команда "ForУм" из Тюмени, побеждающая уже второй год подряд. Среди предприятий Концерна "Уралвагонзавод" первой стала команда Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения — бессменный лидер интеллектуальных игр с 2009 года. В соревновании команд цехов и отделов Уралвагонзавода победу одержала команда проектного офиса УВЗ. В зачете Российского профсоюза работников промышленности кубок завоевала команда Серовского механического завода. Лидером cреди команд вузов стали студенты Нижнетагильского технологического института (ф) УрФУ. Таким образом они получили право на участие в студенческом Чемпионате России.

"Уралвагонзавод — один из многолетних партнеров банка, и мы рады возможности совместно реализовывать не только производственные, но и социально ориентированные проекты. Интеллектуальные соревнования — это отличная возможность расширить кругозор, эрудицию и, конечно же, проявить командный дух и настрой на победу. От лица НОВИКОМа поздравляю все команды, принявшие участие в турнире, и желаю им, никогда не сдавайтесь. Упорство в достижении цели всегда приносит свои плоды", — сказал управляющий офисом НОВИКОМа в Нижнем Тагиле Дмитрий Швецов.