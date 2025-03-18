Самарастат: в 2024 г. доходы населения выросли на 19,2%

В 2024 г. объем денежных доходов населения увеличился на 19,2% по сравнению с 2023 г. и составил более 1,9 трлн рублей. Такие данные приводятся в отчете Самарастата о социально-экономическом развитии региона.

При этом расходы населения в 2024 г. составили 1,83 трлн руб., увеличившись на 15,5%. Прирост сбережений — 88,1 млрд руб., что в 3,5 раза больше, чем в 2023 году.

Выросли и зарплаты, указывается в отчете: "Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в декабре 2024 года составила 93505 рублей и по сравнению с декабрем предыдущего года увеличилась на 24,1%".