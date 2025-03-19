В Самарской области наниматель мигрантов заплатит 2,5 млн рублей

В Самарской области задержано семь иностранных граждан, незаконно работавших в регионе. В отношении недобросовестного работодателя полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях.
Суд, рассмотрев материалы, принял решение о привлечении юридического лица к ответственности и назначил штрафы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
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А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?
В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.
вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности
В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...