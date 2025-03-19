В Самарской области наниматель мигрантов заплатит 2,5 млн рублей

В Самарской области задержано семь иностранных граждан, незаконно работавших в регионе. В отношении недобросовестного работодателя полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях.

Суд, рассмотрев материалы, принял решение о привлечении юридического лица к ответственности и назначил штрафы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.