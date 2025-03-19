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Суды Происшествия

В Самарской области наниматель мигрантов заплатит 2,5 млн рублей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области задержано семь иностранных граждан, незаконно работавших в регионе. В отношении недобросовестного работодателя полицейскими составлены протоколы об административных правонарушениях.

Суд, рассмотрев материалы, принял решение о привлечении юридического лица к ответственности и назначил штрафы, сообщает ГУ МВД по Самарской области.  

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