В Самарской области суд лишил прав девять водителей-"алкоголиков"

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По иску прокуратуры Шенталинского района суд прекратил действие водительских удостоверений девяти водителей, состоящих на профилактическом учете с диагнозом "алкогольная зависимость", об этом сообщили в прокуратуре Самарской области.