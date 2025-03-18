В Самарской области продолжается спад рождаемости

Число родившихся в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 4,1%, а число умерших увеличилось на 2,4%, превысив число родившихся в 1,9 раза (в 2023 году – в 1,8 раза). Об этом говорится в отчете Самарастата о социально-экономическом развитии Самарской области.
Всего в 2024 г. в регионе родилось 22992 человека, на 976 детей меньше, чем годом ранее. Умерло 43273 жителя — на 1002 самарца больше, чем в 2023 г. Вместе с тем, младенческая рождаемость продолжает снижаться. Так, если в 2023 г. умерло 123 ребенка до 1 года, то в 2024 г. — 102 малыша.
Кроме того, приведена статистика по бракам и разводам за прошлый год. По сравнению с 2023 г. в 2024 г. число зарегистрированных браков уменьшилось на 9,1%, число разводов сократилось на 5,3%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 737 распавшихся (в 2023 году — 707).
Последние комментарии
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???
А кто, по мнению суда, должен проживать в лесу??????