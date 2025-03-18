В Самарской области продолжается спад рождаемости

Число родившихся в 2024 году по сравнению с 2023 годом уменьшилось на 4,1%, а число умерших увеличилось на 2,4%, превысив число родившихся в 1,9 раза (в 2023 году – в 1,8 раза). Об этом говорится в отчете Самарастата о социально-экономическом развитии Самарской области.

Всего в 2024 г. в регионе родилось 22992 человека, на 976 детей меньше, чем годом ранее. Умерло 43273 жителя — на 1002 самарца больше, чем в 2023 г. Вместе с тем, младенческая рождаемость продолжает снижаться. Так, если в 2023 г. умерло 123 ребенка до 1 года, то в 2024 г. — 102 малыша.

Кроме того, приведена статистика по бракам и разводам за прошлый год. По сравнению с 2023 г. в 2024 г. число зарегистрированных браков уменьшилось на 9,1%, число разводов сократилось на 5,3%. В целом по области на 1000 образовавшихся брачных пар пришлось 737 распавшихся (в 2023 году — 707).