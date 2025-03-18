Добавили денег: в бюджет Самары внесли изменения

На днях прошло заседание думы Самары. Основной вопрос — внесение изменений в бюджет города на 2025-й и на плановый период 2026 и 2027 годов. Депутаты пояснили, на какие направления пойдут дополнительные деньги.

Это вторая корректировка городского бюджета в 2025 году. Безвозмездные поступления из вышестоящих бюджетов направят на модернизацию систем образования, улучшение состояния школ, детсадов и прилегающих территорий. В образовательных организациях продолжат создавать условия для детей-инвалидов. Денег добавят муниципальным театрам, библиотекам, музеям.

"Все расходы носят социальный характер, — сообщил председатель гордумы Алексей Дегтев. — Предоставляем бесплатное горячее питание для учеников начальных классов, детей из многодетных семей и тех, чьи родители принимают участие в СВО. Планируем работы по переселению людей из ветхого жилья".

"Благодаря совместной деятельности с областным управлением Федеральной налоговой службы за первый квартал удалось увеличить налоговые и неналоговые поступления в бюджет на 2,4 миллиарда. А при поддержке губернатора Вячеслава Андреевича Федорищева более чем на 10 миллиардов повышаем доходную часть бюджета за счет субсидий и субвенций из казны региона", — сказал глава Самары Иван Носков.

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