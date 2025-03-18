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Преступления Происшествия

Перед судом бывший главврач районной больницы, обвиняемый в мошенничестве

БОГАТОЕ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Богатовским межрайонным следственным отделом Следственного отдела РФ завершено расследование уголовного дела  в отношении бывшего главного врача районной больницы, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата чужого имущества, вверенного виновному).

Как сообщили в СУ СК РФ по Самарской области, по версии следствия, в период с 2022 года по 2023 год обвиняемый инициировал оплату подчиненным сотрудникам фактически невыполненных работ, а также выплату стимулирующих надбавок, которые незаконно присвоил. Мужчина незаконно обратил в свою пользу более 527 тыс. рублей.

"В настоящее время следователем собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — сообщили в региональном управлении СК.

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