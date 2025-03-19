В Рождественской Воложке вскрывают лед для пассажирской навигации через Волгу

В Самаре ледокол "Портовый-13" отправился к Рождествено для вскрытия льда в Рождественской Воложке.

После освобождения протоки от ледового покрова между Самарой и Рождествено стартуют пассажирские перевозки судами типа "Ом", сообщает региональный минтранс.