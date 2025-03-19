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Страхование Финансы

ВСК вошла в тройку лидеров рейтинга цифровизации SDI 360

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК занял 3 место в рейтинге "Цифровая зрелость страховых компаний — 2024", набрав 325 баллов из возможных 360.

Исследование подготовило Агентство цифрового аудита SDI360 совместно с экспертами 7 компаний-партнеров. Рейтинг составлен на основе результатов оценки 25 крупнейших российских страховых компаний по трем направлениям внешней цифровизации: представленность в цифровом пространстве (функциональность и частота обновления сайта, оптимизация его главной, каналы дистрибуции, повышение скорости загрузки и устранение ошибок в адаптации под мобильные устройства); продвижение и коммуникации (расширение цифровых каналов и взаимодействие с аудиторией в соцсетях, скорость ответов в Telegram и онлайн-чате, качество контента, работа с репутацией в СМИ и SEO); онлайн-продажи (присутствие на маркетплейсах, технологичность онлайн-анкет, количество способов оплаты, обеспечение прозрачности обработки персональных данных). Всего учитывается 36 параметров.

Эксперты высоко оценили сайт ВСК за удобство, скорость работы и технологичность онлайн-анкет, мобильное приложение за функциональность, социальные сети — за стремительное развитие, скорость и качество взаимодействия с аудиторией. Также жюри отметили качественную работу над репутацией в СМИ и SEO.

В рамках рейтинга цифровой зрелости ВСК также получила награды от партнеров премии. Так, сайт компании признан лучшим в номинации "Стабильность — залог успеха" за стабильно высокие позиции по количеству визитов, продолжительности сессий и показателю отказов и в номинации "Лидер по динамике роста видимости" за рост видимости в 5,89 раз.

Мобильное приложение ВСК получило награду за самый технологичный уровень онлайн-анкет. Мобильное приложение ВСК получило награду за самый технологичный набор онлайн-анкет страховой компании. Бренд-медиа "Вы искали" стал победителем в номинации "Развитие бренд-медиа". Социальные сети компании взяли главный приз в номинации "Взлет года" за стремительное развитие Телеграм-канала и группы Вконтакте.

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Последние комментарии

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Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

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