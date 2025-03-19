Захватывающая "Русская история" — новый телеканал в онлайн-кинотеатре Wink.ru

В мaрте стартовало вещание круглосуточного телеканала "Русская история" от Star Media — первыми его начали транслировать онлайн-кинотеатр Wink.ru и компания "Ростелеком" в сетях кабельного телевидения. Его дистрибуцией занимается "Медиа-Телеком" (совместное предприятие "Ростелекома" и "Национальной Медиа Группы"), в пуле которого уже представлены каналы Star Family, Star Cinema и Bolt компании Star Media.
Телеканал "Русская история" интересно и увлекательно представляет живую историю нашей страны. Это широкий взгляд на прошлое: исторические события, герои, правители и вожди "оживают" благодаря захватывающей подаче материала, рассчитанной на современную ТВ-аудиторию.
На канале "Русская история" показываются исторические докудрамы, программы, игровые фильмы и сериалы собственного производства и от других отечественных компаний. На сегодня контентная коллекция канала насчитывает более 1 000 часов. Зрителям доступны масштабные документальные циклы "Романовы", "Великая война", "Крещение Руси", "Лермонтов" и большие художественные проекты "А зори здесь тихие…", "Смерть шпионам!", "Истребители", "Летчик", "Раневская" и многие другие.
Дизайн и эфирное оформление канала отражают все исторические эпохи. Логотип, заставки, промо-ролики и другие элементы оформления эфира креативно объединяют контент канала в единое смысловое пространство. Особенностью программного наполнения канала является цикл из 95 роликов "Русская история", созданных при поддержке Института развития интернета (АНО "ИРИ"), которые выходят в эфир, предваряя тайтлы основной сетки вещания.
Среди премьер телеканала "Русская история" — значимые проекты Российского военно-исторического общества (РВИО): авторский курс лекций Владимира Мединского, посвященный самым ярким фигурам и событиям русской истории, и современный образовательный цикл "Лекторий "Достоевский". Их премьера в эфире состоится уже в апреле.
Помимо библиотечного наполнения планируется производство уникального эксклюзивного контента для телеканала "Русская история". Это исторические фильмы и сериалы, циклы программ, интервью и кроссплатформенные проекты, направленные на популяризацию истории страны.
Последние комментарии
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..
Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!