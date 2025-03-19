Губернатор Федорищев, замминистра транспорта РФ Никитин и глава Росавиации Ядров в Тольятти обсудили создание посадочных площадок для БАС

В среду, 19 марта, в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с заместителем Министра транспорта РФ Андреем Никитиным, руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий.
Встреча прошла на базе компании "Транспорт будущего", которая является разработчиком, производителем и эксплуатантом беспилотных летательных аппаратов. С 2023 года компания развивает в особой экономической зоне "Тольятти" выпуск комплектующих для летательных аппаратов, литий-ионных аккумуляторов, ведет сборку беспилотных авиационных систем (БАС) и отрабатывает модели их применения в различных отраслях экономики. О текущей работе предприятия и ближайших планах рассказал генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.
Участники встречи обсудили ход строительства, оснащение и перспективы ввода в эксплуатацию двух капитальных посадочных площадок для БАС, которые появятся в Самарской области по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры, безопасность и сертификация БАС", входящему в нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Задачи площадок — прием, техническое обслуживание и выпуск беспилотников. Для каждого объекта построят ангары хранения и обслуживания БАС, здания для внешних пилотов и персонала, рулежные дорожки, иную необходимую инфраструктуру. Посадочные площадки планируют разместить в том числе в Тольятти. Таким образом, город станет пилотной территорией в Поволжье, где будут отрабатывать организацию коммерческих полетов беспилотных авиационных систем.
Кроме того, в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы обучения специалистов в сфере беспилотников.
"В России внедряется все больше беспилотных технологий в различных видах сообщения: автомобильном, водном, железнодорожном и воздушном. Крайне важно, чтобы их сосуществование в единой среде было бесшовным, комфортным и безопасным — это одна из целей работы Минтранса России. На примере Самарской области очевидно: в перспективе эта задача может быть успешно реализована — в регионе представлены все виды транспорта, а по скорости внедрения в экономику беспилотных авиасистем он один из лидеров во всей стране", — подчеркнул заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин.
"Самарская область стала одним из лидирующих регионов России в сфере развития беспилотных авиационных систем — нового сегмента гражданской авиации, — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. — На площадке компании "Транспорт будущего" мы увидели современные производственные линии, инновационную продукцию. Сегодня в Тольятти выпускают беспилотники для сельского хозяйства, дроны-доставщики, беспилотную технику для мониторинга. Линейка гражданских БАС растет, и появление в Тольятти капитальных посадочных площадок для беспилотников станет важным шагом в развитии отрасли в регионе и в Российской Федерации".
Беспилотные авиационные системы применяются в аграрном секторе, секторе логистики, мониторинга, иных гражданских сферах, запрос на эти технологии очень высок.
"Наша задача — чтобы Самарская область стала передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства. Чтобы реализовать это, правительство региона усиливает совместную работу с коллегами из "Транспорта будущего", предпринимателями в этой сфере. Взаимодействуем с вузами, научными объединениями. Продолжим активно поддерживать инновационную продукцию и развивать новый сегмент гражданской авиации — БАС", — отметил Вячеслав Федорищев.
Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что сфера БАС призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии страны и к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в этом направлении. Ключевым вопросам отрасли было посвящено отдельное совещание, которое Президент провел на тольяттинской площадке в январе текущего года.
Последние комментарии
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
А новый губернатор не в курсе какой бардак творится с программой КРТ ? Особенно в Промышленном районе.
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
только в России пров***шийся чиновник, открыто попирающий права и интересы сограждан, становится уполномоченным по правам человека