Губернатор Федорищев, замминистра транспорта РФ Никитин и глава Росавиации Ядров в Тольятти обсудили создание посадочных площадок для БАС

В среду, 19 марта, в Тольятти губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел рабочую встречу с заместителем Министра транспорта РФ Андреем Никитиным, руководителем Росавиации Дмитрием Ядровым. Основной вопрос повестки — развитие в регионе беспилотных гражданских авиатехнологий.

Встреча прошла на базе компании "Транспорт будущего", которая является разработчиком, производителем и эксплуатантом беспилотных летательных аппаратов. С 2023 года компания развивает в особой экономической зоне "Тольятти" выпуск комплектующих для летательных аппаратов, литий-ионных аккумуляторов, ведет сборку беспилотных авиационных систем (БАС) и отрабатывает модели их применения в различных отраслях экономики. О текущей работе предприятия и ближайших планах рассказал генеральный директор ООО "Транспорт будущего" Юрий Козаренко.

Участники встречи обсудили ход строительства, оснащение и перспективы ввода в эксплуатацию двух капитальных посадочных площадок для БАС, которые появятся в Самарской области по федеральному проекту "Развитие инфраструктуры, безопасность и сертификация БАС", входящему в нацпроект "Беспилотные авиационные системы". Задачи площадок — прием, техническое обслуживание и выпуск беспилотников. Для каждого объекта построят ангары хранения и обслуживания БАС, здания для внешних пилотов и персонала, рулежные дорожки, иную необходимую инфраструктуру. Посадочные площадки планируют разместить в том числе в Тольятти. Таким образом, город станет пилотной территорией в Поволжье, где будут отрабатывать организацию коммерческих полетов беспилотных авиационных систем.

Кроме того, в ходе встречи были затронуты актуальные вопросы обучения специалистов в сфере беспилотников.

"В России внедряется все больше беспилотных технологий в различных видах сообщения: автомобильном, водном, железнодорожном и воздушном. Крайне важно, чтобы их сосуществование в единой среде было бесшовным, комфортным и безопасным — это одна из целей работы Минтранса России. На примере Самарской области очевидно: в перспективе эта задача может быть успешно реализована — в регионе представлены все виды транспорта, а по скорости внедрения в экономику беспилотных авиасистем он один из лидеров во всей стране", — подчеркнул заместитель министра транспорта РФ Андрей Никитин.

"Самарская область стала одним из лидирующих регионов России в сфере развития беспилотных авиационных систем — нового сегмента гражданской авиации, — отметил глава Росавиации Дмитрий Ядров. — На площадке компании "Транспорт будущего" мы увидели современные производственные линии, инновационную продукцию. Сегодня в Тольятти выпускают беспилотники для сельского хозяйства, дроны-доставщики, беспилотную технику для мониторинга. Линейка гражданских БАС растет, и появление в Тольятти капитальных посадочных площадок для беспилотников станет важным шагом в развитии отрасли в регионе и в Российской Федерации".

Беспилотные авиационные системы применяются в аграрном секторе, секторе логистики, мониторинга, иных гражданских сферах, запрос на эти технологии очень высок.

"Наша задача — чтобы Самарская область стала передовым центром развития беспилотных систем, их внедрения, производства. Чтобы реализовать это, правительство региона усиливает совместную работу с коллегами из "Транспорта будущего", предпринимателями в этой сфере. Взаимодействуем с вузами, научными объединениями. Продолжим активно поддерживать инновационную продукцию и развивать новый сегмент гражданской авиации — БАС", — отметил Вячеслав Федорищев.



Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал, что сфера БАС призвана стать одной из ключевых в технологическом развитии страны и к 2030 году Россия должна войти в число глобальных технологических лидеров в этом направлении. Ключевым вопросам отрасли было посвящено отдельное совещание, которое Президент провел на тольяттинской площадке в январе текущего года.