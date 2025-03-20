СМИ: самарского предпринимателя увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену

ФСБ России освободила предпринимателя, которого похитили в Самаре, увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену, сообщает ura.news со ссылкой на источник. Предполагаемые преступники задержаны.
"11 марта в Самаре двое подельников напали на мужчину, избили, заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. В пути ему угрожали ножом и убийством. В Екатеринбурге его держали на Уралмаше в какой-то квартире до 14 числа", — объяснил собеседник агентства.
Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть похищение и освободить пленника. По неофициальной информации, это самарский предприниматель, чей бизнес связан с недвижимостью. Его похитители — рецидивисты, ранее многократно судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Они задержаны и во всем признались. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ — "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы