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Преступления Происшествия

СМИ: самарского предпринимателя увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену

ЕКАТЕРИНБУРГ. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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ФСБ России освободила предпринимателя, которого похитили в Самаре, увезли в Екатеринбург и несколько дней держали в плену, сообщает ura.news со ссылкой на источник. Предполагаемые преступники задержаны.

"11 марта в Самаре двое подельников напали на мужчину, избили, заставили сесть в машину и увезли в Екатеринбург. В пути ему угрожали ножом и убийством. В Екатеринбурге его держали на Уралмаше в какой-то квартире до 14 числа", — объяснил собеседник агентства.

Сотрудникам ФСБ удалось раскрыть похищение и освободить пленника. По неофициальной информации, это самарский предприниматель, чей бизнес связан с недвижимостью. Его похитители — рецидивисты, ранее многократно судимые за кражи, разбой, причинение вреда здоровью и другие тяжкие преступления. Они задержаны и во всем признались. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ — "Похищение человека группой лиц по предварительному сговору". Виновным грозит до 12 лет тюрьмы.

Гид потребителя

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