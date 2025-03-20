В Самаре временно ограничат движение на ул. Водников

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В связи с аварийными работами ООО "РКС" на водоводе Д-300мм на ул. Водников, 41 с 10:00 21 марта и до окончания работ будет перекрыто движение общественного и личного транспорта по ул. Водников от ул. Комсомольская до ул. Пионерская. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото: пресс-служба мэрии Самары