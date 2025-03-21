К понедельнику воздух в Самарской области прогреется до +11 градусов

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 21 по 24 марта. Резкого потепления ждать пока не приходится: ночью столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а днем не поднимется выше +8 градусов. Однако к понедельнику ожидается небольшое потепление.

В пятницу, 21 марта, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C. Утром местами гололедица.

В субботу, 22 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер не изменит скорости и направления. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 °C. Днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого дождя и снега. Ветер северо-восточный, 8…13 м/с.Температура воздуха +3…+8 °C. Ночью и утром местами гололедица.

23 марта в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, местами до -12°C, днем +3…+8 °C. Утром местами гололедица.

В понедельник и вторник, 24 и 25 числа, синоптики обещают небольшое потепление днем. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, в дневные +6…+11 °C.