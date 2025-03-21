К понедельнику воздух в Самарской области прогреется до +11 градусов

Синоптики Приволжского УГМС рассказали о погоде на ближайшие дни, с 21 по 24 марта. Резкого потепления ждать пока не приходится: ночью столбик термометра будет опускаться ниже нуля, а днем не поднимется выше +8 градусов. Однако к понедельнику ожидается небольшое потепление.
В пятницу, 21 марта, в Самаре переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5…10 м/с. Температура воздуха +6…+8 °C. Утром местами гололедица.
В субботу, 22 числа, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не ожидается. Ветер не изменит скорости и направления. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до -5 °C. Днем прогнозируются небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого дождя и снега. Ветер северо-восточный, 8…13 м/с.Температура воздуха +3…+8 °C. Ночью и утром местами гололедица.
23 марта в Самарской области ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 6…11 м/с. Температура воздуха ночью -2…-7 °C, местами до -12°C, днем +3…+8 °C. Утром местами гололедица.
В понедельник и вторник, 24 и 25 числа, синоптики обещают небольшое потепление днем. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха в ночные часы 0…-5 °C, в дневные +6…+11 °C.
Последние комментарии
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???
Полнейшая чушь, в очередной 100-ый раз перемалывание темы для заполнения медийногопространсттва. Что из Самары, что из Тольятти по ж/д в 2 раза дольше, чем на автобусе. И здесь не волшебная палочка, рельеф местности сложный, ж/д ветка идёт не ближним путем, мало того, ветка Самара-Тольятти, от которой идёт путь на аэропорт, одноколейная с разъездами. Станция в аэропорту от терминала далеко. Станция эта, это тупиковый одноколейный путь. Второе: после рейдерского захвата авиакомпании и её банкротства аэропорт перестал транспортным узлом, количество рейсов уменьшилось в 10-ки раз. Логистика Самарского аэропорта, - это в любую точку страны и мира через Москву. Пассажиропоток аэропорта ни коим образом не может обеспечить электричку, она такибудетпустой
А штраф за самовыгул отпущенных из приютов животных кто будет платить? Кто будет возмещать убытки жителям частных секторов, у которых пострадают куры,кролики, козы, овцы и другие сельхоз.животные от набегов безнадзорных собак. Где безнадзорные собаки должны искать себе пропитание? Или таким образом закон разрешает собакам кушать людей, их детей и других животных???