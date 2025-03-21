"Росгосстрах" и Сравни: больше половины россиян волнуются за квартиру, оставляя ее без присмотра

По данным опроса "Росгосстраха" и финансового маркетплейса Сравни, большинство россиян (65%) переживают за свое жилье, когда отправляются в поездку на пару дней. Еще 17% начинают волноваться перед долгими командировками, а каждый десятый испытывает тревогу даже при кратковременном отсутствии дома.

Что же вызывает наибольшие страхи? Во-первых, невыключенная техника — этот пункт лидирует среди опасений (58%). Второе место занимают страхи по поводу возможного затопления: 47% боятся "наводнения" из-за соседей, а 44% опасаются проблем с собственной сантехникой. Каждый третий респондент переживает за возможный взлом или кражу (39%), а еще треть беспокоит включенная стиральная или посудомоечная машина. Многие участники опроса признались, что перед выходом из дома обязательно проводят тщательную проверку всех приборов и коммуникаций. Однако эта привычка зачастую приводит к опозданиям — в 90% случаев такие проверки заставляют людей задерживаться. Более того, 32% опрошенных заявили, что иногда возвращаются домой снова, чтобы убедиться, что все выключено и закрыто. Некоторые даже делают фотографии или снимают видео закрытых дверей и окон перед уходом, чтобы успокоить себя (так поступают 20%).

На случай долгого отсутствия многие обращаются за помощью к близким: 39% просят присматривать за квартирой родственников, а 24% доверяются друзьям или соседям. Тем не менее около половины из собственников все равно продолжают беспокоиться и периодически связываются с ними, чтобы узнать новости. Интересно, что 28% респондентов вообще никому не поручают присмотр за жильем.

Однако не всегда меры предосторожности помогают избежать неприятностей. Согласно исследованию, каждая пятая квартира пострадала в отсутствие хозяев. Из пострадавших 46% столкнулись с затоплением по вине соседей, 41% — с поломкой своей сантехники, а 20% — с попытками взлома и кражей. Для повышения уровня безопасности респонденты предложили установить видеонаблюдение (63%) и датчики протечки воды (62%). 42% считают полезными дымовые датчики. Около половины участников опроса готовы вложить в улучшение системы безопасности до 20 тысяч рублей, а четверть — от 20 до 50 тысяч рублей. Страхование жилья также рассматривается как эффективная мера защиты: 55% опрошенных уверены в его пользе. Половина из них готова тратить на полис до 10 тысяч рублей ежегодно, а 20% — до 20 тысяч рублей. В то же время несмотря на распространенные переживания, только у 21% респондентов на момент опроса квартира была застрахована.

"Переживания о сохранности своего имущества свойственны людям вне зависимости от того, как долго они планируют отсутствовать в квартире. Тем более что происходят неприятности всегда неожиданно, можно сказать, застают владельцев жилья врасплох, — говорит директор по развитию и андеррайтингу страхования имущества физических лиц "Росгосстраха" Екатерина Зенченко. — Страховой полис защищает имущественные риски собственников, причем не только в отношении их жилья, но и имущества соседей — при условии, что застрахована также гражданская ответственность. Но вот что интересно: более половины опрошенных считаю страховую защиту действенным инструментом защиты, при этом тех, кто реализовал намерения и застраховал квартиру — в 2,5 раза меньше. В то же время застраховать жилье просто: в "Росгосстрахе" предусмотрено немало вариантов, и воспользоваться можно любым из них. Так, можно обратиться в колл-центр, оставить заявку на сайте и оформить полис онлайн или оформить полис с помощью страхового агента. Еще вариант — приобрести коробочный продукт на сайте страховой компании, самостоятельно выбрав риски и размер страховой суммы, или воспользоваться предложенными актуальными условиями. А можно подобрать оптимальную страховку для квартиры на платформе RGS.online или в мобильном приложении, указав риски самостоятельно или с помощью искусственного интеллекта. Причем оформить полис по подписке можно на любой срок и в любом месте, в том числе с помощью смартфона по дороге в аэропорт или на вокзал".

"Страхование имущественных рисков играет ключевую роль в обеспечении финансовой безопасности и защиты личных активов от непредвиденных ситуаций, таких как стихийные бедствия, кражи или бытовые аварии. Наличие такого страхового полиса не только подарит уверенность в том, что в случае ущерба вы получите необходимую компенсацию, но и позволит избежать значительных финансовых потерь. В современном мире, когда технологии развиваются с опережающей скоростью, процесс оформления страхового полиса стал максимально удобным, простым и доступным. Так, например, на маркетплейсе Сравни вы можете легко и быстро сравнить предложения различных страховых компаний, выбрать подходящий вам полис страхования квартиры и оформить его за несколько кликов", — комментирует Владислав Головкин, директор по развитию страхового бизнеса в Сравни.

* Вопрос предполагал множественный выбор ответов