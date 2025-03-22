В Хворостянском районе мужчина осужден за нетрезвое вождение

Житель Хворостянского района осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.

Селянин сел нетрезвым за руль ВАЗ-21120 в ноябре прошлого года и был остановлен полицейскими. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в организме.

В отделе полиции выяснилось, что ранее 37-летний мужчина неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так он вновь стал фигурантом уголовного дела и Приволжский районный суд вынес приговор.