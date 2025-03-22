16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Житель Приволжья стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение Водитель украл у предпринимателя автозапчасти почти на 600 тыс. рублей В Хворостянском районе мужчина осужден за нетрезвое вождение В Самаре вынесли приговор "душеприказчику" экс-главы 6 кассации Ефанова Водитель автобуса, ударивший пожилого пассажира, приговорен к году принудительных работ

Суды Происшествия

В Хворостянском районе мужчина осужден за нетрезвое вождение

ХВОРОСТЯНКА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Житель Хворостянского района осужден по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Ему назначено наказание в виде 90 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.

Селянин сел нетрезвым за руль ВАЗ-21120 в ноябре прошлого года и был остановлен полицейскими. Медицинское освидетельствование на состояние опьянения показало наличие алкоголя в организме.

В отделе полиции выяснилось, что ранее 37-летний мужчина неоднократно привлекался как к административной, так и к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Так он вновь стал фигурантом уголовного дела и Приволжский районный суд вынес приговор. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Aleksey Vasilyev 25 ноября 2024 14:14 "Думал, что получился объехать, но не получилось": в Тольятти осудили самокатчика, сбившего насмерть мужчину

Что-то сильно скромно.... Семье покойного компенсацию в шесть миллионов выплатил???

Ольга Захарова (Ветчинкина) 20 ноября 2024 08:48 Родители из Новокуйбышевска пожаловались, что их дети не могут учиться из-за суда

А товарищи газелисты исключительно брюнеты? Так?

Бахтиер (Боря) Бурханов 24 июля 2024 19:41 Верховный Суд РФ отказался рассматривать жалобу на приговор Светлане Кирилиной

В США за анологичное преступление, расхитители получили ьы по 25 с гаком.

Валерий Алекс 02 февраля 2024 13:03 Шарлот направлен на психолого-психиатрическую экспертизу в Саратов

вы м*даки делаете из него звезду, зачем нам знать каждый шаг этой бездарности

Дмитрий Лакоценин 21 июня 2023 10:55 Житель региона получил условный срок за вырубку деревьев

В Красноярском районе березовые рощи вырубают и ничего...

Фото на сайте

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
24 25 26 27 28 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6