Из ТЦ "Мега" эвакуировано 800 человек из-за пожарной сигнализации

В пятницу, 21 марта, в торговом центре на Московском шоссе, 24 км произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на парковке.
В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 800 человек.
Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
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Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.