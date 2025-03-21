Из ТЦ "Мега" эвакуировано 800 человек из-за пожарной сигнализации

В пятницу, 21 марта, в торговом центре на Московском шоссе, 24 км произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации на парковке.

В целях безопасности до прибытия пожарно-спасательных подразделений самостоятельно эвакуировались 800 человек.

Погибших и пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.