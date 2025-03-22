В Самаре рабочий напал на 90-летнюю блокадницу

Все произошло в доме на ул. Молодогвардейской 21 марта. История уже получила распространение в федеральных СМИ.

Согласно разошедшимся в сети данным, этажом ниже квартиры 90-летней блокадницы Алевтины Н. шел ремонт. Женщина испугалась возможного обрушения и пошла поговорить с рабочими. Она хотела узнать, как долго продлятся работы. Рабочий отреагировал агрессивно.

"Это животное ударило ее в грудь и закрыло дверь. Бабушка упала на лестничную клетку в пыль и долго не могла подняться", — цитировали СМИ внука блокадницы.

Подняться женщине помог курьер пиццерии. В полиции на запрос Волга Ньюс пояснили, что сотрудники МВД прибыли на место незамедлительно.

"Во время беседы с пожилой женщиной выяснены все детали произошедшего. По ее словам, конфликт разрешен непосредственно на месте происшествия до приезда полиции — оппонент принес свои извинения, которые приняты. В связи с этим 90-летняя женщина заявила об отсутствии у нее претензий к участнику конфликта. В настоящее время сотрудниками полиции проводится всесторонняя проверка по данному факту", — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.