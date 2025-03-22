В Самаре тушат крупный пожар в ангаре

В субботу, 22 марта, в Самаре в 16:26 поступило сообщение о пожаре в ангаре на пр. Кирова, 26а.
Прибывшими подразделениями установлено, что в ангаре горят пластиковые ящики на площади 80 кв. м. К 17:40 площадь пожара составляла 200 кв м.
Для тушения пожара привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.
Погибших и пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !