В Самаре тушат крупный пожар в ангаре

В субботу, 22 марта, в Самаре в 16:26 поступило сообщение о пожаре в ангаре на пр. Кирова, 26а.

Прибывшими подразделениями установлено, что в ангаре горят пластиковые ящики на площади 80 кв. м. К 17:40 площадь пожара составляла 200 кв м.

Для тушения пожара привлечены 72 специалиста и 24 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Самарской области.

Погибших и пострадавших нет.