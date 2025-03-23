Житель Приволжья стал фигурантом уголовного дела за пьяное вождение

В с. Приволжье сотрудники ДПС остановили для проверки документов автомобиль ВАЗ-2107 под управлением 40-летнего местного жителя. Водитель оказался пьян, что и показало медосвидетельствование.

При проверке по информационным базам сотрудники полиции установили, что задержанный несколько дней назад привлекался к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Приволжский районный суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ с лишением права управления транспортными средствами на 18 месяцев.

В настоящее время группой дознания ОМВД России по Приволжскому району в отношении водителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения).

Автомобиль не арестован, так как принадлежит сожительнице мужчины.