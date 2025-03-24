В музее Рязанова когнитивный психолог проанализирует персонажей "Служебного романа"

В воскресенье, 30 марта, в 14:00 в музее Эльдара Рязанова пройдет лекция практикующего психолога, когнитивиста, специалиста системного семейного и когнитивно-поведенческого подходов Елены Баишевой. Тема встречи — "Служебный роман: психология и кино" (16+).

Важнейшая часть любого фильма — его персонажи. Их образы, особенности мышления, внутренний мир, поступки, взаимодействия с другими героями кинокартины доскональным образом продумываются сценаристами и режиссерами. За то время, пока персонаж на экране, зритель успевает полюбить его или возненавидеть, начать сопереживать его истории или проявить равнодушие.

В последние годы набирает популярность область исследования, изучающая взаимосвязь искусства кино и психологии. В работе психологов с фильмами есть два направления — кинотерапия (просмотр фильмов группами с последующим совместным обсуждением) и психология кино (разбор сюжета и персонажей выбранного фильма с точки зрения психологии).

На лекции посетителям будет предложено погрузиться именно во второе направление. Елена Баишева проведет анализ персонажей одного из самых популярных фильмов Эльдара Рязанова "Служебный роман" (1977, 6+). Для этого эксперт использует разные подходы к изучению поведения людей — бихевиоризм, когнитивно-поведенческую терапию и психоанализ, клиническую и экзистенциальную психологию.

Гости узнают о комплексах Новосельцева, как они проявляются и кто Анатолий Ефремович — нарцисс или жертва. Также Баишева расскажет, почему отношения Ольги Рыжовой и Юрия Самохвалова были с самого начала обречены на неудачу. После лекции у посетителей будет возможность поговорить с Еленой Баишевой лично и задать ей вопросы.

Вход на мероприятие — 250 рублей. Количество мест ограничено. Предварительная продажа билета по ссылке.

Кроме того, в субботу, 29 марта, в 17.00 состоится четвертое занятие киношколы "Больше, чем кино" (16+). Тема — "Эрнст Любич: изнанка смеха" (16+).

Если Чарли Чаплин показал, как смех связан с гуманизмом и как он делает человека человечнее, то Эрнст Любич пошел в другом направлении и обратился к обратной стороне смешного. Исследуя пограничные формы комического, Любич создал кинематограф, в котором смех выступал реакцией на серьезные этические вызовы. Он показал, что смех может быть сопряжен с моральной работой.

Как сделать комедию не просто умной, но и ставящей зрителя в тупик? Есть ли границы у смешного и каковы пределы дозволенного в жанре комедии? Каков у смеха воспитательный потенциал? Четвертая встреча киношколы посвящена фильмам Любича, в которых были выставлены на обозрение те проблемы современного общества, на которые принято закрывать глаза.

Куратор программы и ведущий встреч — исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Стоимость одного занятия составляет 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). Есть возможность приобрести абонементы на 5 занятий — 1500 рублей (взрослый) и 1250 рублей (льготный).

Количество участников проекта ограничено — не более 15 человек. Рекомендуем покупать билеты заранее в кассе музея или по ссылкам: билеты на четвертое занятие, абонемент на 5 занятий.