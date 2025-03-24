В Сызрани продавец украла цветов на 77 тыс. рублей

В полицию Сызрани обратилась владелица цветочного магазина, которая сообщила, что обнаружила хищение денег сотрудником. Согласно представленным документам, общий ущерб от действий продавца-консультанта составил более 77 тыс. рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали продавца-консультанта — ранее не судимую 33-летнюю жительницу Сызрани и доставили ее в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Женщина, используя служебное положение, будучи материально ответственным лицом, регулярно предлагала покупателям произвести оплату за букет путем банковского перевода, при этом предоставляя для перевода свой номер телефона. Обман обнаружила знакомая владелицы магазина, когда оказалась в роли покупателя по безналичному расчету.

Затем, при проведении ревизии, индивидуальный предприниматель обнаружила недостачу на сумму более 77 тыс. рублей. В настоящий момент женщина уволена работодателем, а также стала фигурантом уголовного дела по ч. 2 ст. 159 УК РФ "Мошенничество".