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Преступления Происшествия

Инженер самарского предприятия перевела мошенникам 2 млн руб., поверив "начальнику"

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В полицию Самары 62-летняя женщина, инженер одного из самарских предприятий, с заявлением о хищении денежных средств.

Она рассказала полицейским, что несколько дней назад в одном из мессенджеров ей поступил звонок от "начальника отдела кадров" предприятия, в котором она работает. Звонивший сообщил, что данные компании утекли мошенникам и вскоре ей позвонят из правоохранительных органов, подчеркнув, что нужно отвечать на все вопросы правоохранителей и вообще — делать все, что они говорят.

Сразу после звонка "кадровика" потерпевшей позвонил "представитель одной из силовых структур", который подтвердил: из-за хакерского взлома произошла утечка данных организации и теперь ее существование под угрозой.

Для того, чтобы исправить ситуацию, необходимо вложить собственные сбережения, буквально на пару дней, а потом деньги обязательно вернут, еще и выплатят премию за верность предприятию. Поверив, женщина перевела на указанные собеседником счета денежные средства в размере более 2 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Гид потребителя

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