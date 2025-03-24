В прошлом году в Самарской области на 12% выросло число IT-мошенничеств

В 2024 г. в Самарской области зарегистрировали 15068 (+11,9% к 2023 году) преступлений в сфере IT. Данные приведены в отчете областного ГУ МВД.
Отмечается, что увеличился удельный вес киберпреступлений в общем массиве (с 31,7% до 34,7%). При этом сократилась доля тяжких и особо тяжких IT-преступлений в массиве киберпреступлений (с 54,3% до 45,3%).
Кроме того, в прошлом году повысилось число IT-преступлений, совершенных с использованием интернета (+24,3%) и мобильной связи (+26%). Так, количество противоправных действий по статье "Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств" составило 2288. Из этого числа раскрыли лишь треть — 669 преступлений.
По мнению правоохранителей, рост IT-преступности обусловлен приростом выявленных фактов неправомерного доступа к компьютерной информации (в 2,8 раза) и мошенничеств (+2,4%).
Тем не менее, как доложили в правоохранительных органах, в регионе налажена работа с отделениями коммерческих банков. В 2024 году банки проявили инициативу и заблокировали 24 перевода на общую сумму 4,3 млн рублей.
"Налажено взаимодействие с ПАО "Ростелеком", в результате которого за 2024 год был задержан 21 человек, планировавший совершить телефонное мошенничество", — отмечается в отчете.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.