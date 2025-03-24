Замглавы Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО назначен Дмитрий Мостовой

Дмитрий Мостовой назначен заместителем главы Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

"Круг вопросов, связанных с предоставлением помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким постоянно расширяется. Каждая такая задача требует максимально глубокого погружения. По каким-то вопросам ответы понятны и лежат на поверхности. Другие необходимо буквально до молекул разбирать, чтобы выработать пути решения. Во многих случаях не обойтись без специальных знаний и компетенций, понимания специфики воинской службы и ее устройства", - сообщает мэр.

У Мостового большой опыт в этой сфере – он более 20 лет отдал военному делу, прошел большой путь в 3-й бригаде специального назначения, имеет боевые ранения, удостоен государственных наград и об СВО знает не понаслышке.

"Такой человек в команде главы города нужен сегодня, как никогда. Уверен в том, что личный опыт, профессиональные навыки и наличие должных коммуникаций позволят Дмитрию Сергеевичу с первого же дня активно и ответственно приступить к работе в новой должности", - резюмировал Сухих.

Напомним, должность заместителя главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей появилась в структуре городской администрации в январе 2025 года.