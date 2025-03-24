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Муниципалитеты Власть и политика

Замглавы Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО назначен Дмитрий Мостовой

ТОЛЬЯТТИ. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Дмитрий Мостовой назначен заместителем главы Тольятти по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил глава города Илья Сухих.

Фото: Илья Сухих

"Круг вопросов, связанных с предоставлением помощи участникам и ветеранам специальной военной операции, а также их близким постоянно расширяется. Каждая такая задача требует максимально глубокого погружения. По каким-то вопросам ответы понятны и лежат на поверхности. Другие необходимо буквально до молекул разбирать, чтобы выработать пути решения. Во многих случаях не обойтись без специальных знаний и компетенций, понимания специфики воинской службы и ее устройства", - сообщает мэр.

У Мостового большой опыт в этой сфере – он более 20 лет отдал военному делу, прошел большой путь в 3-й бригаде специального назначения, имеет боевые ранения, удостоен государственных наград и об СВО знает не понаслышке.

"Такой человек в команде главы города нужен сегодня, как никогда. Уверен в том, что личный опыт, профессиональные навыки и наличие должных коммуникаций позволят Дмитрию Сергеевичу с первого же дня активно и ответственно приступить к работе в новой должности", - резюмировал Сухих.

Напомним, должность заместителя главы по вопросам комплексной поддержки участников СВО и членов их семей появилась в структуре городской администрации в январе 2025 года.

Гвардии подполковник запаса Дмитрий Сергеевич Мостовой родился 3 октября 1981 г. в г. Пскове. В 2003 г. окончил Челябинский военный автомобильный институт; в 2013 г. — Российский государственный гуманитарный университет; в 2021 г. — Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации. С июня 2003 года по март 2025 года проходил службу на различных должностях в составе 3-й отдельной гвардейской Варшавско-Берлинской Краснознаменной орденов Суворова, Жукова и Кутузова бригады специального назначения. Награжден орденом Мужества, медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а также ведомственными наградами. Женат. Воспитывает двух дочерей.

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