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Экономика и бизнес

В Самаре состоится выставка франшиз Franch Summit

САМАРА. 24 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Франчайзинг — это не просто способ расширения бизнеса, а уникальная возможность для предпринимателей и инвесторов объединить усилия и достичь успеха вместе с проверенными брендами. В 2025 году эта модель становится еще более актуальной, предлагая новые решения для тех, кто стремится к росту и стабильности.

Участники мероприятия смогут познакомиться с ведущими брендами, а также узнать информацию о последних трендах и инновациях во франчайзинге. Эксперты и юристы отрасли поделятся с гостями мероприятия своими советами, а также дадут персональные консультации по упаковке бизнеса во франшизу и масштабированию.

"Вы сможете пообщаться с лидерами рынка, а действующие владельцы франшиз поделятся с вами своими историями успехов и падений", — рассказали организаторы выставки франшиз.

Место проведения мероприятия: деловой центр "Monte rosa", Московское шоссе 4 к4, 2 этаж.

Время проведения мероприятия: 25 апреля 2025 г. Начало в 9:30.

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Светлана Рябова 18 марта 2025 12:24 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:54 "Автомобилисты привыкнут": зачем в Самаре вводят платные парковки

Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.

Галина Волга. Васькова 17 марта 2025 20:43 В Самаре предложили построить еще один мост

Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..

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