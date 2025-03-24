В Самаре состоится выставка франшиз Franch Summit

Франчайзинг — это не просто способ расширения бизнеса, а уникальная возможность для предпринимателей и инвесторов объединить усилия и достичь успеха вместе с проверенными брендами. В 2025 году эта модель становится еще более актуальной, предлагая новые решения для тех, кто стремится к росту и стабильности.
Участники мероприятия смогут познакомиться с ведущими брендами, а также узнать информацию о последних трендах и инновациях во франчайзинге. Эксперты и юристы отрасли поделятся с гостями мероприятия своими советами, а также дадут персональные консультации по упаковке бизнеса во франшизу и масштабированию.
"Вы сможете пообщаться с лидерами рынка, а действующие владельцы франшиз поделятся с вами своими историями успехов и падений", — рассказали организаторы выставки франшиз.
Место проведения мероприятия: деловой центр "Monte rosa", Московское шоссе 4 к4, 2 этаж.
Время проведения мероприятия: 25 апреля 2025 г. Начало в 9:30.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..