В Самаре состоится выставка франшиз Franch Summit

Франчайзинг — это не просто способ расширения бизнеса, а уникальная возможность для предпринимателей и инвесторов объединить усилия и достичь успеха вместе с проверенными брендами. В 2025 году эта модель становится еще более актуальной, предлагая новые решения для тех, кто стремится к росту и стабильности.

Участники мероприятия смогут познакомиться с ведущими брендами, а также узнать информацию о последних трендах и инновациях во франчайзинге. Эксперты и юристы отрасли поделятся с гостями мероприятия своими советами, а также дадут персональные консультации по упаковке бизнеса во франшизу и масштабированию.

"Вы сможете пообщаться с лидерами рынка, а действующие владельцы франшиз поделятся с вами своими историями успехов и падений", — рассказали организаторы выставки франшиз.

Место проведения мероприятия: деловой центр "Monte rosa", Московское шоссе 4 к4, 2 этаж.

Время проведения мероприятия: 25 апреля 2025 г. Начало в 9:30.