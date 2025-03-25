За год в Самарской области гражданства лишили 18 мигрантов

В Самарской области в 2024 г. российского гражданства лишили 18 ранее натурализованных иностранцев, совершивших преступления. Об этом рассказал начальник регионального ГУ МВД Игорь Иванов во вторник, 25 марта, выступая с отчетом в губернской думе.

"Эта практика будет продолжена. Наша задача, чтобы мигранты уважали российские ценности, традиции и закон", - отметил он.

Напомним, закон о прекращении гражданства за совершение определенных преступлений вступил в силу 26 октября 2023 года.